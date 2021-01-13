Зі Старим Новим роком: привітання, відео, картинки та листівки

У четвер, 14 січня, українці святкують Старий Новий рік. Цього дня початок року настає згідно юліанським календарем, за яким Україна жила до 1918 року.

Свято відзначають, збираючись всією сім'єю. Також прийнято посівати, загадувати бажання і просити вибачення одне в одного. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку привітань зі Старим Новим роком.

Не каждой выпало стране,

Отметить Новый год вдвойне!

Вдвойне шампанское попить,

Вдвойне икры на стол накрыть!

И дважды в дом позвать друзей.

Ну, как же в праздник без гостей!

Подарки дважды получить,

И все желанья повторить!

Уж точно сбудутся они,

И так прекрасна наша жизнь!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти,

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь новий рік

Було краще, ніж торік.

***

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Нехай цей старий Новий рік

Тебе накриє позитивом,

І щастя світле принесе,

І буде життя твоє красивим!

Нехай панує в душі затишок,

Нехай будуть море посмішок

І багато добрих хвилин,

Нехай збудуться твої мрії!

***

Со старым Новым годом! Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый – подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе – спокойно и светло.

***

Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилося яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.

***

Со Старым Новым годом вас! Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

***

Вітаю вас, мої дорогі, зі старим Новим роком! Бажаю всім щастя, добра і миру! Нехай новий рік принесе удачу, стабільність в матеріальній, моральній сфері, здоров'я і радість. Нехай він наповнить ваше життя яскравими фарбами і прекрасними мелодіями кохання. А старий рік віднесе з собою в небуття всі погані спогади і події! Будьте щасливі й здорові!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції Старого Нового року. Крім того, 14 січня відзначається День Василія Великого – одного з найбільш шанованих святих.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.