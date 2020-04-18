Закінчується Великий піст: як харчуватися після і що не можна їсти перед Великоднем

Православні християни 18 квітня відзначають Велику суботу – останній день Страсного тижня, коли закінчується Великий піст.

Цей день прийнято присвячувати молитвам і очищенню свідомості перед найважливішим християнським торжеством. Незважаючи на те, що Великий піст закінчується, напередодні Великодня все ж існує ряд заборон, які відносяться, в тому числі і до їжі.

OBOZREVATEL розповідає, що не можна робити в останній день Великого посту і як правильно вийти з нього.

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У Страсну суботу згадують про поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа. У цей день заборонені фізична праця, полювання та риболовля, фізична близькість. Також церква рекомендує утриматися від їжі, яка проходила термічну обробку. Не можна вживати алкоголь.

В ніч з суботи на неділю християнам дозволяється розговітися, але це не означає, що потрібно відразу "налягати" на важкі м'ясні страви, солодощі та спиртне.

Дніпро Час

У суботу перед Великоднем рекомендується їсти рослинну їжу без застосування масла в процесі приготування. Також корисними будуть крупи. Страви повинні бути максимально легкими, але при цьому поживними. Треба їсти багато клітковини, щоб підготувати організм до святкового застілля.

Після заходу сонця їсти не рекомендують взагалі – можна пити тільки воду і трав'яні чаї. Після заходу сонця починається всеношна святкова служба в церквах, і наступний прийом їжі повинен бути вже після її закінчення.

Народні прикмети

Перший прийом їжі після посту повинен бути скромним, хоч і може включати в себе м'ясні та молочні страви, трохи вина. Незважаючи на багаті святкові застілля до Великодня, не варто переїдати, особливо вживати багато жирної та важкої їжі. Також не варто їсти багато яєць, хоч вони і є одним з основних символів свята.

Щоб уникнути проблем зі шлунком і кишечником, в велвкодню неділю відмовтеся від великої кількості різноманітної їжі. Не поєднуйте в одній тарілці продукти, не міксуйте салати і обмежуйтеся однією стравою за один прийом. Ретельно пережовуйте їжу і багато рухайтеся після кожного її прийому.

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