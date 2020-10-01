З Всесвітнім днем какао, шоколаду та кави: найкращі привітання і картинки

У четвер, 1 жовтня, відзначається Всесвітній день какао і шоколаду, а також Міжнародний день кави.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цих двох свят, а також публікує оригінальні привітання для своїх читачів.

Всесвітній день какао і шоколаду

Спочатку свято називалося День какао і проводилося під егідою Всесвітньої організації какао (ICCO). З 2010 року відзначається як Всесвітній день какао і шоколаду – з ініціативи французької Академії шоколаду і кондитерських виробів, яка підтримала ідею ICCO.

Міжнародний день кави

Свято було засновано 2014 року, коли Міжнародна кавова організація прийняла рішення запустити перший офіційний Міжнародний день кави в Мілані. До цього святкування дня кави в багатьох країнах світу проходило 29 вересня.

Цього дня компанії часто пропонують безкоштовну чашку кави або знижки, купони, спеціальні пропозиції, продають листівки до Національного дня кави.

Привітання з днем какао, шоколаду та кави

Сварю тебе я кофе ранним утром,

Вдохну в него я нежность нового дня,

А рядом положу я дольку шоколада,

Чтоб аромат разбудил ласково тебя.

Еще добавлю капельку корицы,

И может, даже свежего молока налью,

И я почувствую любовь и вдохновенье,

И прелесть утреннюю, красоту твою.

***

З днем кави!

Таким же міцним нехай здоров'я буде,

Таким же ароматним буде ранок,

І бадьорість теж кави любить,

Адже кава – є напій мудрих!

***

Сегодня свой праздник отмечает черный кофе,

Так что пораньше в этот день вставай,

И этот напиток божественный, ароматный,

Скорее свари и в чашечки всем наливай.

И пусть твоей семье дорогой подарит он,

Духа, бодрости, сил, энергии, настроения,

Если день вас откроется с чашки кофе,

То всем обеспечено счастье и большое везение.

***

Міцна та бадьорить

кава справжня

Я сьогодні тобі дарую,

Щоб легше було прокидатися вранці

Його ти в турці завариш

І бадьорою, прокинувшись станеш.

***

Самый вкусный и желанный,

Самый сладкий, долгожданный,

Белый, горький и молочный,

Шоколад – уж это точно.

Я желаю, чтоб у всех,

Была радость и успех,

И не просто круто, гладко,

А волшебно, шоколадно.

***

В день шоколада поздравляю,

Желаю сладкой жизни вам,

Различных вкусов и начинок

С утра, в обед, по вечерам.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем шоколаду і бажаю, щоб не тільки губи, але й усе твоє життя було в шоколаді. Нехай кожна мить буде солодкою, нехай твоє серце тане від кохання, як шоколад на сонці. Смачних ідей і шоколадних відчуттів!

***

С Днем кофе! Желаю более сил и здоровья, неутомимого вдохновения и веры в лучшее, а также хорошей компании на любой жизненный случай, чтобы кофе было пить еще веселее!

***

Вітаю з Днем кави! Як пахне! А який смак – з гірчинкою міцний, з легкою вершковою пінкою, з морозивом, коньяком... Спробуй кави в асортименті, і нехай також на різні смаки і лади грає щасливо твоє життя!

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня також відзначається Міжнародний день музики: гарні цитати і привітання зі святом – в матеріалі.

За матеріалами: pozdravik.ru, sms.xsms.com.ua.