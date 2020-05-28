З Вознесінням! Гарні привітання, смс, вірші, проза, відео та листівки

У четвер, 28 травня, православні віряни відзначають велике християнське свято – Вознесіння Господнє. Цього дня згадують, як Син Божий Ісус Христос вознісся з Єлеонської гори на небо, завершивши свій земний шлях.
До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.
Привітання з Вознесінням
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Вознесіння 2020: привітання у віршах і прозі, смс
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день — Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
***
Вознесіння 2020: привітання зі святом
otkritkiok.ru
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
***
Вознесіння 2020: картинки і смс
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Вознесіння Господнє на порозі –
День світлої надії і чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,
А молитви долинуть до небес!
***
З Вознесінням 2020
otkritkiok.ru
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
***
Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не лише від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вірі у ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії і світла в очах. З Вознесінням!
З Вознесеніеім: гарні листівки
Вознесіння 2020
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СМС до Вознесіння
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Гіфка до Вознесіння
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Картинки з Вознесінням
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Анімаційні привітання з Вознесінням
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Побажання у Вознесіння
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Листівки з Вознесінням
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З Вознесінням Господнім
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Відео з привітаннями до Вознесіння
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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