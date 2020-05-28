З Вознесінням! Гарні привітання, смс, вірші, проза, відео та листівки

У четвер, 28 травня, православні віряни відзначають велике християнське свято – Вознесіння Господнє. Цього дня згадують, як Син Божий Ісус Христос вознісся з Єлеонської гори на небо, завершивши свій земний шлях.

До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

Привітання з Вознесінням maximum.fm

Вознесіння 2020: привітання у віршах і прозі, смс

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день — Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

Чтобы глаза твои от радости сияли!

***

Вознесіння 2020: привітання зі святом otkritkiok.ru

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

***

Вознесіння 2020: картинки і смс maximum.fm

Вознесіння Господнє на порозі –

День світлої надії і чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,

А молитви долинуть до небес!

***

З Вознесінням 2020 otkritkiok.ru

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

Нехай Господь ніколи не залишить ваш дім і оберігає в цьому житті не лише від бід, але й від поганих вчинків, помислів і людей. Нехай його любов ніколи не дасть згаснути вірі у ваших душах. Бажаю вам добробуту і щастя, здоров'я і миру, гармонії і світла в очах. З Вознесінням!

З Вознесеніеім: гарні листівки

Вознесіння 2020 maximum.fm

СМС до Вознесіння maximum.fm

Гіфка до Вознесіння otkritkiok.ru

Картинки з Вознесінням maximum.fm

Анімаційні привітання з Вознесінням otkritkiok.ru

Побажання у Вознесіння otkritkiok.ru

Листівки з Вознесінням otkritkiok.ru

З Вознесінням Господнім otkritkiok.ru

Відео з привітаннями до Вознесіння

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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