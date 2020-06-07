Головна Новини
7 червня • оновлено в 08:17
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

З Трійцею! Гарні привітання і побажання в свято, смс, картинки, відео

6.2т
Читати матеріал російською

У неділю, 7 червня, відзначається велике свято – День Святої Трійці, або П'ятидесятниця. Це одне з головних свят у християнській вірі, назва якого означає єдність Святого Духа, Бога-Отця та Бога-сина.

До Трійці OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі привітання та побажання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

Привітання з Трійцею

Привітання з Трійцею

pon.org.ua

Трійця 2020: смс, вірші та проза

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Картинки до Трійці 2020

Картинки до Трійці 2020

otkritkiok.ru

С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья.

С уваженьем и любовью.

***

Трійця 2020: картинки і смс

Трійця 2020: картинки і смс

СТБ

Пусть Троица к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

***

День Святої Трійці: привітання зі святом

День Святої Трійці: привітання зі святом

otkritkiok.ru

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

З Трійцею

З Трійцею

pozdravok.ru

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

***

Вітаю з Трійцею і в це чудове свято хочу побажати миру і щастя в житті, ладу в родині, любові та спокою, натхнення, добрих надій і світлих почуттів у кожному дні!

День Святої Трійці: картинки з привітаннями

Трійця 2020: вірші

Трійця 2020: вірші

24 Канал

Анімаційна листівка з Трійцею

Анімаційна листівка з Трійцею

otkritkiok.ru

Побажання з Трійцею

Побажання з Трійцею

pon.org.ua

Гіфка до Трійці

Гіфка до Трійці

otkritkiok.ru

З Трійцею 2020: картинки

З Трійцею 2020: картинки

otkritkiok.ru

Листівки з Трійцею

Листівки з Трійцею

otkritkiok.ru

СМС до Трійці

СМС до Трійці

otkritkiok.ru

Трійця 2020: листівки гіф

Трійця 2020: листівки гіф

pozdravok.ru

Побажання в День Святої Трійці

Побажання в День Святої Трійці

otkritkiok.ru

Відео до Трійці

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Святої Трійці.

За матеіалов: pozdravok.ru, maximum.fm.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги