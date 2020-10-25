З Днем тещі 2020: привітання, картинки, жарти та анекдоти

Міжнародний день тещі відзначається кожної четвертої неділі жовтня. 2020 року цей день припадає на 25 жовтня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цього незвичайного свята, а також публікує кумедні привітання у віршах і прозі, смс, жарти, анекдоти, картинки, листівки та відео.

Міжнародний день тещі: історія свята

Зародилося свято в 1930-х роках в США. Як зазначено в ряді джерел, День тещі відзначили вперше 1934 року з "легкої руки" редактора однієї з газет штату Техас, який в своїй статті розповів про "жарт", провівши паралель з Днем матері та Днем батька. Він заявив, що теща – це друга мама, тому було б справедливо, щоб у всіх тещ було своє "професійне" свято.

Жарт журналіста прижився, і незабаром День тещі стали відзначати не тільки в США, але й у країнах Латинської Америки і Європи. Спочатку святкували його навесні, але незабаром дату перенесли на четверту неділю жовтня.

З Днем тещі: смс, вірші та проза

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас "мамо"!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

***

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно,

За мудрость, ум и доброту!

***

Достатку у господі,

Врожаю на городі,

Щоб одяг весь по моді

У шафі і в комоді!

Щоб гроші, як та річка,

Щоб молоділо личко

І щоб були Ви, тещо,

Прегарна молодичка!

***

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!

***

Хай душа повік не плаче,

Тиск туди-сюди не скаче,

Щоб смачненькі страви в мисці,

Речі в домі всі на місці,

Щоб здоров'я прибувало,

Сонце щедро зігрівало,

Щоби щастя, тещо мила,

Вас дощем рясним омило!

***

День тещи отмечается и потому

Поздравить, теща, вас спешу!

Желаю вам, конечно же, здоровья,

И мира с искренней любовью.

Желаю быть такой же заводной,

Такой же доброй и простой,

Других чтоб позитивом заряжать,

Ну, а самой не унывать.

***

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну а вы – в ответ любите!

***

Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день Вам дарував щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміючою, коханою, веселою і жвавою тещею!

***

С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!

Жарти і анекдоти про тещу

Зять с тещей: – Мама, предлагаю встретить Новый год вместе, ведь ему покровительствует Змея. – Не против, но взамен ты пообещаешь, что придешь ко мне в гости не раньше чем через три года. – А что тогда будет? – Наступит год Барана.

***

Теща у зятя запитує: – Мабуть погані думки без мене в голову лізли? – Так, весь час думав, що ви повернетеся.

***

Сын отцу: – Пап, а какие звуки издает змея? Отец оборачивается к теще: – Ну, мам, и почему же мы молчим? Внучку же интересно!

***

– Моїй тещі недавно виповнилося 150 років. – Не бреши, люди так довго не живуть. – А причому тут люди?

***

Не стоит, не подумав, менять тещу. Может оказаться, что новая окажется хуже прежней.

***

– Бабусю, а ти сама прийшла? – Сама, онучок, сама. – А тато сказав, що тебе чорти принесли...

***

Вступив в брак, женщина превращается в воспитательницу как мужа, так и детей. Проблема в том, что позднее на горизонте появляется директор детского сада – теща.

***

– Тату! – Що? – Наш кіт в тапки накакав! – Що? Ах ти скотино! Вб'ю заразу! – Та не в твої! В бабині! – А,ну то дай йому сметанки!

Картинки і листівки до Дня тещі

Міжнародний день тещі: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.