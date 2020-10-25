З Днем тещі 2020: привітання, картинки, жарти та анекдоти

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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Міжнародний день тещі 2020 року відзначається 25 жовтня

Міжнародний день тещі відзначається кожної четвертої неділі жовтня. 2020 року цей день припадає на 25 жовтня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цього незвичайного свята, а також публікує кумедні привітання у віршах і прозі, смс, жарти, анекдоти, картинки, листівки та відео.

Міжнародний день тещі: історія свята

Зародилося свято в 1930-х роках в США. Як зазначено в ряді джерел, День тещі відзначили вперше 1934 року з "легкої руки" редактора однієї з газет штату Техас, який в своїй статті розповів про "жарт", провівши паралель з Днем матері та Днем батька. Він заявив, що теща – це друга мама, тому було б справедливо, щоб у всіх тещ було своє "професійне" свято.

Жарт журналіста прижився, і незабаром День тещі стали відзначати не тільки в США, але й у країнах Латинської Америки і Європи. Спочатку святкували його навесні, але незабаром дату перенесли на четверту неділю жовтня.

Картинка до Дня тещі

З Днем тещі: смс, вірші та проза

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас "мамо"!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

***

Спасибо, теща дорогая,

За вашу дочь, мою жену!

Как передать вам, я не знаю,

Моей любви к вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю вас безмерно,

За мудрость, ум и доброту!

***

Достатку у господі,

Врожаю на городі,

Щоб одяг весь по моді

У шафі і в комоді!

Щоб гроші, як та річка,

Щоб молоділо личко

І щоб були Ви, тещо,

Прегарна молодичка!

***

Поздравления пишу

Для любимой тещи,

Я ей очень дорожу,

Жить желаю дольше.

Пусть здоровье не шалит,

Только крепче станет,

И как будто бы магнит

Счастье к тебе тянет!

***

Хай душа повік не плаче,

Тиск туди-сюди не скаче,

Щоб смачненькі страви в мисці,

Речі в домі всі на місці,

Щоб здоров'я прибувало,

Сонце щедро зігрівало,

Щоби щастя, тещо мила,

Вас дощем рясним омило!

***

День тещи отмечается и потому

Поздравить, теща, вас спешу!

Желаю вам, конечно же, здоровья,

И мира с искренней любовью.

Желаю быть такой же заводной,

Такой же доброй и простой,

Других чтоб позитивом заряжать,

Ну, а самой не унывать.

***

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

Будьте счастливы, успешны,

Улыбайтесь и цветите!

Тесть пускай вас любит нежно,

Ну а вы – в ответ любите!

***

Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день Вам дарував щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміючою, коханою, веселою і жвавою тещею!

***

С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!

Привітання з Днем тещі

Жарти і анекдоти про тещу

Зять с тещей: – Мама, предлагаю встретить Новый год вместе, ведь ему покровительствует Змея. – Не против, но взамен ты пообещаешь, что придешь ко мне в гости не раньше чем через три года. – А что тогда будет? – Наступит год Барана.

***

Теща у зятя запитує: – Мабуть погані думки без мене в голову лізли? – Так, весь час думав, що ви повернетеся.

***

Сын отцу: – Пап, а какие звуки издает змея? Отец оборачивается к теще: – Ну, мам, и почему же мы молчим? Внучку же интересно!

***

Жарт про тещу і зятя

– Моїй тещі недавно виповнилося 150 років. – Не бреши, люди так довго не живуть. – А причому тут люди?

***

Не стоит, не подумав, менять тещу. Может оказаться, что новая окажется хуже прежней.

***

– Бабусю, а ти сама прийшла? – Сама, онучок, сама. – А тато сказав, що тебе чорти принесли...

***

Вступив в брак, женщина превращается в воспитательницу как мужа, так и детей. Проблема в том, что позднее на горизонте появляется директор детского сада – теща.

***

– Тату! – Що? – Наш кіт в тапки накакав! – Що? Ах ти скотино! Вб'ю заразу! – Та не в твої! В бабині! – А,ну то дай йому сметанки!

Картинки і листівки до Дня тещі

Листівка в День тещі
Жарт про тещу
Прикол про тещу і зятя
Анекдот про тещу
Прикольні поздоровлення з Днем тещі
Гарна листівка до Дня тещі
З Днем тещі 2020

Міжнародний день тещі: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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