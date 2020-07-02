З Днем спортивного журналіста: листівки, картинки, смс та відео з привітаннями

Міжнародний день спортивного журналіста було засновано 1995 року.

У четвер, 2 липня, відзначається Міжнародний день спортивного журналіста. Це професійне свято було засновано 1995 року з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси, яка об'єднує близько 150 національних спілок журналістів.

До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем спортивного журналіста: смс, вірші, прозу, відео та оригінальні листівки.

З Днем спортивного журналіста: смс, вірші, проза

Журналісти – особливий народ,

Весь час прагнуть пробитися вперед,

Аби першими все знати

І в журналі написати.

Я, вас, колеги, вітаю

Новин гарячих вам бажаю,

Бажаю цікавих тем,

У всіх справах удачі всім!

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Спортивный журналист — это призвание,

Желаю, чтобы ты успешным был,

В карьере я желаю процветания,

Бодрости, терпения и сил!

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З Днем спортивного журналіста cheboksari.bezformata.com

Всех спортивных журналистов

Я сегодня поздравляю,

Репортажей интересных

От души я пожелаю.

Вдохновение пусть вам дарит

Интересная работа,

Вам с азартом я желаю

Все преодолеть заботы.

В жизни личной только счастья,

Новых творческих успехов,

Пред напором и задором

Пусть отступят все помехи.

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Вітаю з Міжнародним днем спортивного журналіста. Бажаю яскраво і барвисто розповідати про всі події в світі спорту, цікаво і гарно проживати кожен свій день. Успіхів на своєму журналістському посту і в особистому житті.

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З Міжнародним днем спортивного журналіста! Бажаю радувати всіх любителів спорту, фанатів та шанувальників лише добрими новинами та цікавими подіями в світі спорту. Креативу і прояву унікального таланту в кожній статті, в кожному огляді, успіхів, слави і крутих ідей!

Картинки до Дня спортивного журналіста

Листівка з Днем спортивного журналіста

Картинки до Дня спортивного журналіста wz.lviv.ua

Привітання з Днем спортивного журналіста otkritkiok.ru

День спортивного журналіста: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, mag.relax.ua.