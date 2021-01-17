Із Днем снігу: привітання, картинки та листівки

У неділю, 17 січня, святкують Всесвітній день снігу. Відзначають його із 2012 року за ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту. Інша назва свята – Міжнародний день зимових видів спорту.

Кожна передостання неділя січня, згідно із задумом організаторів, покликана популяризувати зимовий спорт і активний спосіб життя. OBOZREVATEL публікує яскраві вітання, картинки, листівки та відео до свята.

День снігу нам нехай принесе

Січневий гарний снігопад!

Душа хай радісно співає,

Хай буде снігу кожен радий!

Грайте в сніжки та ліпіть

Сніговиків із морквяним носом,

Санчатами з гірок швидко мчіть,

І зимовим радійте морозам!

***

А помнишь, как в детстве

Ловили в ладони снежинки?

И радости первому снегу

Не видно предела...

Представь, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Но нас закружила

По жизни судьба, завертела...

И, словно снежинка,

Тебя вспоминая, я таю

И, жутко смущаясь,

С Днем снега тебя поздравляю!

***

С белым снегом поздравляю,

Будет чисто пусть в душе,

Как земля чиста зимою

В своем белом серебре.

В доме пусть богатства будет,

Сколько снега в январе,

Дружба будет пусть и счастье,

Пусть любовь живет в душе.

***

Білий сніг іскриться, виблискує,

Нас запрошує на свято,

Покатаємося на лижах, пограємо в сніжки,

Нехай у кожного збудуться заповітні мрії.

Нехай удача вам посміхнеться неодмінно,

Нехай у житті буде все чудово,

Нехай сьогодні буде краще, ніж учора,

Нехай усі негоди заморозить зима.

***

Представим сейчас, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Судьба дуновением ветра

Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве

Снежинки в ладони летели?

И радости первому снегу

У нас не бывало предела...

***

Із Днем снігу! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас із небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять струни радості!

***

День снігу – молоде свято, прийшла пора повеселитися, у сніжки граймо від душі. Нехай сніжок вас щастям обсипає, нехай кожен день приємно дивує, бажаємо настрою вам, удачі, здоров'я міцного та везіння.

***

З Днем снігу! Давайте в цю січневу світлу неділю забудемо про нудьгу, печалі та лінь. Швидше Свято снігу відзначайте, сніжками одне одного вітайте. Або на лижі швидше ставайте, сніговика зліпіть, із дітьми пограйте, з гірки сніжної на санчатах катайтесь.

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.