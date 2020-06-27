З Днем рибалки: прикольні привітання, смс і картинки
У суботу, 27 червня, відзначається Всесвітній день рибальства. Це свято було засновано 1984 рокуі в Римі на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства.
Цього прийнято вітати професіоналів та любителів у рибальстві, влаштовувати різні змагання і конкурси. До свята OBOZREVATEL публікує яскраві привітання у віршах, прозі, смс, відео та картинках.
Привітання рибалкам: смс, жартівливі вірші та проза
Вітаю із Днем рибалки!
Бажаю щоб гачки від карасів тріщали
і юшки йшов приємний аромат,
щоб на річці не раз стрічались
і без плотви додому не вертались!
***
Поздравляю я тебя,
От души с днем рыбака!
Я тебе желаю клева,
И всегда хорошего улова.
Чтобы спиннинг не ломался,
Чтоб лосось тебе попался.
Чтобы леска не рвалась,
Чтоб рыбалка удалась!
***
Для чоловіків крутих, суворих,
Битися за вуха готових,
Свято є – День рибалки,
Воно хмільне у нас злегка.
Нехай же водні дороги
Будуть ласкаві, несуворі,
Часто танцює поплавок,
На гачку сидить сомок!
***
З Днем рибалки Pinterest
Рыбка вкусная под пиво –
Что прекрасней может быть?
Кто же смог для нас красиво
Эту рыбку изловить?
Рыболов, тебе желаем
Только плодотворных дел.
Мы удачу предвещаем,
Чтоб сбылось, чего хотел!
***
Прийшла законна пора,
Улов сьогодні будемо славити,
Рибалити з ночі до ранку,
Бажаю тільки великої риби,
Улову повний щоб рюкзак,
Щоб про тебе сказати могли б –
Ось це справжній рибалка!
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Привітання з Днем рибалки Pinterest
У цей літній день дозвольте привітати вас зі святом рибалки! Бажаю здоров'я, бадьорості духу і завжди успішних уловів.
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Желаю, чтобы в твой невод попался самый крупный улов, самая большая удача, самое крепкое здоровье и самая верная любовь. Пускай на каждую твою наживку попадется по золотой рыбке, каждая из которой исполнят по три твоих самых заветных желания. Хорошего клева – с днем рыболова!
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Вітаємо з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Вдалого клювання, позитивного настрою, веселої компанії товаришів, здоров'я та успіху!
Прикольні картинки до Дня рибалки
Побажання в День рибалки Pinterest
Листівка до Дня рибалки Pinterest
День рибалки 2020 Pinterest
Картинки з Днем рибалки Pinterest
Прикольні поздоровлення з Днем рибалки Pinterest
День рибалки: відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США рибалка зумів витягнути величезну щуку з вузької лунки: відео.
За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.