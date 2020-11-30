З Днем радіотехнічних військ України: найкращі привітання та листівки
У понеділок, 30 листопада, відзначається День радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України.
Свято було встановлено 16 вересня 2010 року наказом міністра оборони України Михайла Єжеля. Так, радіотехнічні війська ЗСУ – це головне джерело інформації про повітряну обстановку; вони ведуть радіотехнічну розвідку повітряних об'єктів і сповіщають війська в разі небезпеки. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Радіолокатори завжди в готовності.
Військами молодими країна наша пишається.
Техніка новітня і класні специ,
Повітряні кордони стережуть бійці.
Ваше сьогодні свято! Служба нелегка:
Тут важливі удача, тверда рука.
Легкої вам розвідки в чистих небесах,
Нових знань, сили, ясності в очах.
***
Ваша точная наука нас спасает от врага.
Наш покой – ваша заслуга, благодарна вам страна.
Пожелаем Вам удачи, мирных дней и долгих лет.
Пусть нелегкая работа много принесёт побед.
***
Я сьогодні вас вітаю,
Славних радіобійців.
І бажаю, щоби кожен
Був здоровим й молодим.
Щоб несла тільки удачу
Ваша радіохвиля.
І вирішувалися всі завдання,
Що підкинула доля.
***
Радіолокація, системи і поля ...
Без вас не відбуваються польоти!
Ви знаєте де повітря, де води і земля ...
І навіть як літають літаки!
Нехай радіолокатори не підводять вас;
Робота буде легкою і вдалою.
Нехай буде найточнішим ваше зірке око,
А серце хай не наповнюється тривогою!
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Вітаю з Днем радіотехнічних військ ЗСУ і від душі бажаю відсутності перешкод і відмінного зв'язку, блискучих успіхів і великих досягнень, подвигів і прекрасних ідей, оптимістичного настрою і міцного здоров'я.
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Поздравляю с Днем радиотехнических войск и хочу пожелать точности и уверенности, мужества и упорства, решительности и настойчивости на своём посту. Пусть всегда будет налажена связь с удачей, пусть всегда удаётся добиваться огромных успехов и совершать великие прорывы по всем фронтам жизни.
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Вітаю з Днем радіотехнічних військ Збройних сил України і бажаю міцного здоров'я і гарного зв'язку, великих перемог і ідей, грандіозних успіхів і світлої удачі. Бажаю завжди обводити ворога навколо пальця і бути щиро щасливою людиною.Картинки і листівки до Дня радіотехнічних військ
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада відстрочила призов до армії деяких українців. Відповідний законопроект у першому читанні було прийнято 5 листопада.
За матеріалами: pozdravok.ru.