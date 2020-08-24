З Днем Незалежності України 2020! Найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями

День Незалежності України було засновано 1991 року. Фото: centernews.com.ua

У понеділок, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Свято було засновано 1991 року на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України.

До цієї особливої дати OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем Незалежності України: смс, вірші та проза

Святковий день – 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна – незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

Я дитина українська,

Вкраїнського роду,

Українці – то є назва

Славного народу.

Україна – то край славний,

Аж по Чорне море,

Україна – то лан пишний,

І степи, і гори.

І як мені України

Щиро не кохати?

Мене ненька по-вкраїнськи

Вчила розмовляти.

І як мені України

Щиро не любити?

Мене вчили по-вкраїнськи

Господа молити.

За свій рідний край і нарід

Я Господа молю:

Зішли, Боже, Україні

І щастя, і долю!

(Автор: Юрко Шкрумеляк)

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна – у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято Вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте в Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Щиро вітаю Вас із визначним святом – Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичу Вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем Незалежності України! Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни. Святкуючи разом з вами, від душі бажаю міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя, віри у щасливе майбутнє України!

***

З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

***

Прийміть сердечні вітання з Днем Незалежності України. Бажаю міцного здоров’я, особистого щастя, добра і благополуччя в родині. Нехай день прийдешній принесе вам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до будівництва нашого рідного дому, ім’я якому – Україна.

Картинки і листівки до Дня Незалежності України

Побажання в Днем Незалежності України Фото: Pinterest

Вірші в День Незалежності України Фото: Pinterest

Картинка з Днем Незалежності України Фото: nusta.edu.ua

Листівка до Дня Незалежності України Фото: Kalushnews.city

Привітання з Днем Незалежності України Фото: lubotin.kharkov.ua

День Незалежності України: відео з привітаннями

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За матеріалами: maximum.fm, pryvitannya.com, page.if.ua.

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