З Днем музики 2020: гарні цитати, привітання, смс, вірші та малюнки

У четвер, 1 жовтня, відзначається Міжнародний день музики. Свято було засновано 1973 року з ініціативи Міжнародної музичної ради (IMC) при ЮНЕСКО.

Метою цього дня було оголошено поширення музичного мистецтва та ідей миру й дружби між народами, обміну досвідом та поваги до цінностей один одного. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки та відео, а також гарні цитати.

Цитати про музику

Музика – це пари мистецтва. Вона те саме для мистецтва поезії, що мрії для думки, що для океану хвиль – океан хмар над ним. Віктор Гюго

У музиці є прекрасна річ – коли вона потрапляє в тебе, ти не відчуваєш болю. Боб Марлі

Все можна пережити, якщо підібрати потрібну пісню. Курт Кобейн

– Як зрозуміти, що ти закохався? – Всі незрозумілі пісні набувають сенсу. З серіалу "Касл"

Слова іноді потребують музики, але музика не потребує нічого. Едвард Гріг

Любителями і знавцями музики не народжуються, а стають... Щоб полюбити музику, треба перш за все її слухати. Дмитро Шостакович

Музика об'єднує всіх, крім сусідів. Костянтин Меліхан

Без музики життя було би помилкою. Фрідріх Ніцше

Музика, подібно до дощу, крапля за краплею, просочується в серце і оживляє його. Ромен Роллан

Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток. Василь Сухомлинський

З Днем музики: смс, вірші та проза

В день музыки международный

Желаю вам мажорных нот,

Пускай мелодии успеха

Вас защищают от невзгод.

***

Вона може бути класикою,

Може бути блюзом,

Може пурхати, як жива ластівка,

І може гриміти, ніби великим вантажем.

Ви здогадалися – це музика,

Її день сьогодні відзначаємо,

Вона – всього мистецтва – блузочка,

І добре, що немає кінця, ні краю.

***

С рожденья живет

Музыка с нами,

В ней песни дождя,

Колыбельная мамы.

Звуки мелодий

И их переливы

Делают мир наш

Добрей и красивей.

7 дивных нот

Гуляют по свету,

С Днем музыки я

Поздравляю планету.

***

З міжнародним Днем музики

Ми голосно вітаємо вас –

Нехай у старому стилі або модному

Грає хто хіп-хоп або джаз!

***

День музыки сегодня

Мы дружно отмечаем,

Певцов и музыкантов

Сегодня поздравляем!

Пусть будет вдохновенье,

Слагаются пусть ноты,

Живите с наслажденьем,

Не ведая заботы!

***

Вітаю всіх цінителів прекрасного, професійних музикантів і просто любителів музики. Бажаю, щоб у житті кожного завжди звучали улюблені мелодії, які, безсумнівно, зроблять краше навіть похмурий і сумний день. Бажаю, щоб творча муза ніколи не залишала без натхнення творців, які будуть створювати для нас все нові й нові шедеври.

***

Колоритного життя, музичних фарб, найкращих днів і чарівної казки. Нехай ритмічна мелодія мотивує і налаштовує на успіх, надихає і здійснює найзаповітніші побажання.

***

Поздравляю с Международным днем музыки и пожелаю побольше мажорного лада в жизни, высоких и звонких нот, красивой и мелодичной песни. Пусть музыка всегда помогает радоваться жизни, думать о прекрасном, рассуждать о вечном и любить, ценить и наслаждаться.

***

Пусть в жизни каждого человека звучит его любимая мелодия и будет лейтмотивом его жизни. Поздравляю с Международным днем музыки!

Міжнародний день музики: листівки та картинки

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені дали відповідь, чи шкідливо слухати музику в навушниках.

За матеріалами: pozdravok.ru.