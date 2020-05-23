З Днем морської піхоти України: найкращі привітання зі святом

У суботу, 23 травня, відзначається День морської піхоти України. Це свято було встановлено 2014 року, а 2018-го президент України Петро Порошенко переніс дату його святкування з 16 листопада на 23 травня, підписавши указ "Про День морської піхоти України".

Так, саме цього дня 1918 року гетьман Української Держави Павло Скоропадський видав наказ про формування бригади морської піхоти у складі трьох полків. 1992 року, через кілька місяців після референдуму про незалежність України, перші підрозділи морської піхоти склали присягу на вірність українському народові. А вже в 2018 році морпіхи отримали берети іншого кольору: замість чорних вони тепер носять головні убори відтінку морської хвилі.

У цю важливу дату OBOZREVATEL публікує найкращі вітання зі святом.

З Днем морської піхоти України

День морської піхоти України: привітання у віршах і прозі

З Днем морської піхоти України! Це еліта не лише Військово-Морських Сил, але й в цілому Збройних Сил України. Її гасло "Вірний завжди" означає, що мужнє плече морського піхотинця надійно забезпечує мир і спокій українців, і ми поправу цим пишаємося.

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Слава українській морській піхоті! Нових перемог в ім’я миру на нашій рідній землі, благополуччя і реалізації усіх планів.

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День морської піхоти України ТСН

Поздравляю с Днем морской пехоты!

Успехов в выполнении задач.

На суше или на воде, во флоте –

Чтоб не встречалось неудач.

Дорога пусть ведет к победе

На службе, да и в жизни личной.

Пускай не легок путь морпеха,

Его пройдет он на "отлично"!

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День морської піхоти України відзначається 23 травня ТСН

Вітаю з Днем морської піхоти України. Нехай море хвилюється, а ти не хвилюйся, нехай піхота прорветься завжди і всюди, а ти, як і вона – напролом до своїх мрій та життєвих цілей. Бажаю міцного здоров'я, величезних сил, незгасного вогню в серці і непереможної мужності!

З Днем морської піхоти: листівки

Привітання з Днем морської піхоти України

Листівки з Днем морської піхоти України narodna-pravda.ua

Девіз морської піхоти України mankrda.gov.ua

День морської піхоти України: картинки і смс yavoriv-info.com.ua

Відео до Дня морської піхоти України

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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