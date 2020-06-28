З Днем молоді 2020: привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео
В останню неділю червня в Україні та інших країнах світу відзначається День молоді. 2020 року це 28 червня. У нашій країні свято було засновано 1994 року указом президента Леоніда Кравчука.
OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання зі святом у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
З Днем молоді: смс, вірші та проза
Вам юнацького запалу,
Оптимізму я бажаю,
Не старіти серцем чуйним,
Вас з днем молоді вітаю.
Хай завжди бажання буде
До нових, великих звершень,
Вам бажаю перемоги
Всі свої лиш перевершить.
Радості вам, сміху, щастя,
В сили вірити свої,
Молодості вам бажаю,
Бути завжди на коні.
***
С Днем молодежи поздравляем
Всех тех, кто молод телом и душой.
Кто полон силы, бодрости, веселья,
Тому мы шлем привет большой!
Пусть мимо пролетят года,
Желаем молодыми быть всегда,
И к жизни интереса не терять,
Быть смелыми, и никогда не унывать!
***
З Днем молоді Pinterest
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих,мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!
***
День молодежи – праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто,
И верить в чудо на земле.
Пусть каждый день мечту подарит,
И лучик солнца на стекле.
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День молоді girsivska-gromada.gov.ua
Вітаю з Днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і завзяттям, з радістю і милими усмішками провести юні роки свого життя. Нехай кожен день дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок і неймовірну пригоду.
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Поздравляю со Всемирным днем молодежи и желаю бурных, веселых, ярких, удачных, перспективных, насыщенных, смелых, успешных, бравых лет красочной молодости. Будь целеустремленным человеком, покоряй этот мир и воплощай все мечты в счастливую реальность!
Картинки до Дня молоді
Листівка з Днем молоді
Картинки в День молоді Pinterest
З Днем молоді 2020 bonnycards.ru
День молоді: відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається День молоді і яка історія свята.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.