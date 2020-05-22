З Днем Миколая Чудотворця: привітання у віршах і прозі, смс, картинки, відео

У п'ятницю, 22 травня, православні вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця. У народі свято відоме як Микола Весняний.
Цього дня церква святкує перенесення мощей святителя. До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День святого Миколая 22 травня – Микола Весняний
З Днем святого Миколая: вірші та смс
Мира и добра в день Николая,
Радости, тепла всегда желаю,
Благополучия, тепла и вдохновения,
Хорошего всегда лишь настроения.
***
Мій Святенький Миколаю,
Приходи скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
***
Привітання з Днем святого Миколая
otkritkiok.ru
В День Святого Николая
Пожелаю доброты,
Благодать пусть окружает,
И сбываются мечты!
***
Святий отче, Миколай!
Мою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни!
***
День Миколая Чудотворця: картинки і смс
otkritkiok.ru
В день Святого Николая
Благоденствия желаю,
Духа крепкого и силы,
Чтоб в душе комфортно было!
***
С Днём Святого Николая!
Пусть любовь наполнит дом,
Нежность в сердце засияет,
Все окутает теплом.
З Днем святого Миколая
otkritkiok.ru
День Миколая Чудотворця: привітання в прозі
Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
***
З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашого будинку. Здоров'я, процвітання вам і вашим близьким. Нехай святий збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях!
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Анімаційні привітання з Днем святого Миколая
otkritkiok.ru
Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!
Картинки до Дня святого Миколая
З Днем святого Миколая Чудотворця 2020
otkritkiok.ru
Картинки з Днем святого Миколая Чудотворця
otkritkiok.ru
СМС до Дня святого Миколая 22 травня
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Побажання з Днем святого Миколая
otkritkiok.ru
З Днем святого Миколая Чудотворця 2020
otkritkiok.ru
Гіфка до Дня святого Миколая
otkritkiok.ru
Микола Весняний 2020: привітання
otkritkiok.ru
З Днем святого Миколая Чудотворця 2020
otkritkiok.ru
З Днем святого Миколая
otkritkiok.ru
Микола Весняний: привітання зі святом
otkritkiok.ru
З Днем Миколая: відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Миколи Чудотворця 22 травня і які традиції свята.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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