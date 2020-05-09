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9 травня • оновлено в 20:48
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З Днем матері 2020: зворушливі привітання, листівки, відео, вірші та проза

1.3т
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10 травня у 2020 році в Україні відзначається День матері. У це радісне та світле свято прийнято вітати своїх мам, казати їм теплі слова, дарувати квіти та подарунки.

До свята OBOZREVATEL публікує для своїх читачів найкращі привітання з Днем матері у віршах та прозі, гарні листівки й оригінальні відео.

Привітання з Днем матері

Привітання з Днем матері

Pixabay

День матері 2020: привітання у віршах та прозі

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

***

День матері 2020: картинки і СМС

День матері 2020: картинки і СМС

В День матери спасибо

За все я говорю,

За нежность и заботу

Тебя благодарю.

Ты, мама, всех роднее,

Всех ближе и добрей,

Будь счастлива, родная,

И вовсе не болей.

***

З Днем матері 2020

З Днем матері 2020

otkritkiok.ru

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!

***

З Днем Матері

З Днем Матері

Pixabay

Дорога моя матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, найлагідніша, наймиліша, наймудріша мама на світі. Я дуже люблю тебе!

Листівки в День матері

Картинки з Днем матері

Картинки з Днем матері

Гарні привітання в День матері 2020

Гарні привітання в День матері 2020

Pixabay

Вітання мамі

Вітання мамі

Гіфка до Дня матері

Гіфка до Дня матері

otkritkiok.ru

День матері в 2020 році в Україні

День матері в 2020 році в Україні

День матері 2020 у світі

День матері 2020 у світі

otkritkiok.ru

Поздоровлення в День матері

Поздоровлення в День матері

Pixabay

Листівки з Днем матері 2020

Листівки з Днем матері 2020

Pixabay

Анімаційні привітання з Днем матері

Анімаційні привітання з Днем матері

otkritkiok.ru

Красиві картинки з Днем матері 2020

Красиві картинки з Днем матері 2020

otkritkiok.ru

День матері: прикольні привітання

День матері: прикольні привітання

otkritkiok.ru

СМС до Дня матері

СМС до Дня матері

otkritkiok.ru

Найкращі привітання до Дня матері

Найкращі привітання до Дня матері

otkritkiok.ru

Побажання з Днем матері 2020

Побажання з Днем матері 2020

Pixabay

Привітання матерям

Привітання матерям

otkritkiok.ru

З Днем матері 2020: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому сенс свята Дня матері та як воно відзначається в Україні.

За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
свята День матері
Місце
Україна
Теги
свято традиции
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Ковпак Сидор
Ковпак Сидор
тэлячэ свято
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