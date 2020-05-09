З Днем матері 2020: зворушливі привітання, листівки, відео, вірші та проза

10 травня у 2020 році в Україні відзначається День матері. У це радісне та світле свято прийнято вітати своїх мам, казати їм теплі слова, дарувати квіти та подарунки.
До свята OBOZREVATEL публікує для своїх читачів найкращі привітання з Днем матері у віршах та прозі, гарні листівки й оригінальні відео.
Привітання з Днем матері
Pixabay
День матері 2020: привітання у віршах та прозі
Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Матусю, хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!
***
День матері 2020: картинки і СМС
В День матери спасибо
За все я говорю,
За нежность и заботу
Тебя благодарю.
Ты, мама, всех роднее,
Всех ближе и добрей,
Будь счастлива, родная,
И вовсе не болей.
***
З Днем матері 2020
otkritkiok.ru
Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!
***
З Днем Матері
Pixabay
Дорога моя матусю, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров'я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Спасибі тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, найлагідніша, наймиліша, наймудріша мама на світі. Я дуже люблю тебе!
Листівки в День матері
Картинки з Днем матері
Гарні привітання в День матері 2020
Pixabay
Вітання мамі
Гіфка до Дня матері
otkritkiok.ru
День матері в 2020 році в Україні
День матері 2020 у світі
otkritkiok.ru
Поздоровлення в День матері
Pixabay
Листівки з Днем матері 2020
Pixabay
Анімаційні привітання з Днем матері
otkritkiok.ru
Красиві картинки з Днем матері 2020
otkritkiok.ru
День матері: прикольні привітання
otkritkiok.ru
СМС до Дня матері
otkritkiok.ru
Найкращі привітання до Дня матері
otkritkiok.ru
Побажання з Днем матері 2020
Pixabay
Привітання матерям
otkritkiok.ru
З Днем матері 2020: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому сенс свята Дня матері та як воно відзначається в Україні.
За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.
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