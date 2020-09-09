З Днем краси! Найкращі привітання, компліменти та цитати

Всесвітній день краси відзначається з 1955 року. Фото: Pixabay

У середу, 9 вересня, відзначається Всесвітній день краси. Ідею свята 1955 року запропонував Міжнародний комітет естетики і косметології CIDESCO, який вважається головною міжнародною Асоціацією терапії краси у світі.

Цього дня прийнято вітати все прекрасне, що здатне принести естетичну насолоду; у свято також часто організовують конкурси краси. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

День краси 2020: смс, вірші та проза

С Днем красоты международным поздравляю!

Она пусть окружает нас везде.

Всем счастья и большой любви желаю,

Стремиться, разумеется, к своей мечте.

Пусть будет все вокруг прекрасно,

Пусть миром правит красота!

Пусть небосвод наш будет ясным,

Не угасает солнце никогда.

***

Перед вродою твого обличчя меркнуть навіть риси прекрасної Клеопатри. Ти як свіжа квітка, створена природою в момент, коли вона була в найкращому настрої. У тебе немає недоліків, ти – приклад ідеальної жінки, в якій дивним чином поєдналися краса і доброта – найрідкісніший коктейль.

***

К красоте стремятся люди,

Пусть же мир красивым будет.

Красота нас покоряет

И на подвиг вдохновляет.

Пусть же с вами навсегда

В жизни будет красота,

Пусть прекрасные мгновенья

Поднимают настроение!

***

Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.

***

Сегодня праздник точно твой,

Нет ни малейшего сомненья,

Своей волшебной красотой

Пленяешь всех без исключенья.

Желаю дальше расцветать

И быть такой же безупречной,

Прекрасной внешностью сражать

Всех наповал при каждой встрече!

***

Твоя неземна краса викликає захоплення, ти найяскравіша, мила, в тебе сліпуча усмішка та дивовижно гарні очі! Немає в світі дівчини, вродливішої за тебе! Ти чудо!

***

Пусть будет красота во всем: и в дружбе, и в любви, и в работе. Праздника в душе, идеального самочувствия, молодости, гармонии, всех благ, высокой самооценки, добра, искреннего отношения, положительных эмоций.

Картинки та листівки до Дня краси

День краси 2020 фото:

Привітання з Днем краси фото:

Побажання в День краси фото:

Прикольна картинка до Дня краси фото:

Листівка до Дня краси фото:

Цитати про красу

Закохатися можна в красу, але покохати – лише тільки душу! (Вільям Шекспір)

Справжня краса полягає все-таки в чистоті серця. (Махатма Ганді)

Краса врятує світ. (Федір Достоєвський)

Краса – це свобода. (Мерлін Монро)

Краса є у всьому, але не всім дано це бачити. (Конфуцій)

День краси: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено простий секрет омолодження шкіри: допоможе вітамін Е.

За матеріалами: pozdravok.ru, UkrMedia.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!