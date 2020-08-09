З Днем будівельника 2020: гарні привітання, смс, картинки та відео

День будівельника в Україні відзначається кожної другої неділі серпня. 2020 року це 9 серпня.

Свято працівників будівництва і будівельної промисловості України було встановлено 1993 року указом президента Леоніда Кравчука. Воно відзначалося в нашій країні ще за часів СРСР: 6 вересня 1955 року вийшов відповідний указ президії Верховної ради СРСР, а вперше відсвяткували День будівельника 12 серпня 1956 року. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

З Днем будівельника: смс, вірші та проза

Хочу я піснею будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує так житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости і лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

***

Строить днем и строить ночью,

И в жару, и в самый зной.

Пусть всегда строитель будет

У тебя в глазах огонь.

***

З Днем будівельника, мій друг -

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

День будівельника 2020 YouTube

В День строителя желаю

Дом построить на века,

Где есть счастья чудо-дверца

И любви стена крепка,

Где очаг пылает ясно,

И друзей встречают часто.

***

Пусть будет под ногами фундамент как скала,

Пусть стены защищают от ветра и дождя.

Пусть в окна светит солнце и смотрит красота,

Пусть крышу не уносит ни за что и никогда.

***

У День будівельника від душі бажаю, щоб все в твоєму житті будувалося міцно, добротно, успішно, якісно і красиво. Здоров'я і сил для бравої роботи, успіху і щастя для повноцінного життя.

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Поздравляем с профессиональным праздником людей, чей доблестный труд направлен на созидание, обновление и улучшение окружающей обстановки. Всех Вам благ и крепкого здоровья.

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Вітаю з днем будівельника! Бажаю прекрасних і постійних замовлень, відмінного інструменту та спецтехніки, здоров'я, сил та чудового настрою!

Листівки та картинки до Дня будівельника

Привітання з Днем будівельника kleo.ru

Картинка з Днем будівельника galantpol.com.ua

Анімаційна листівка до Дня будівельника alsant.ru

День будівельника: відео

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українцям дали поради щодо купівлі житла: квартири подорожчають, а будівництво не встигнуть закінчити.

За матеріалами: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.