З днем ангела Василя: привітання, картинки та листівки
У четвер, 14 січня, власники імені Василь відзначають свій день ангела.
Так, у цю дату віряни в Україні шанують пам'ять святителя Василія Великого – святого, який жив у 4 столітті. OBOZREVATEL до свята публікує привітання і побажання, картинки, листівки та відео.
Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров'я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
***
Поздравляю, Василий, тебя!
Пусть твои сбываются желанья,
Удаются пусть дела:
Планы, мысли, начинанья.
Настроенье пусть твое,
Словно солнышко блистает.
Будет пусть тебе подвластно все,
И любовь пусть душу согревает.
***
Вітаю я, Василю,
І бажаю першим бути,
Перемагати завжди по життю,
Вірно, щиро кохати.
Водяться завжди хай гроші,
Щастя буде нехай у сім'ї,
На роботі неодмінно
Нехай завжди щастить тобі.
***
Вітаю тебе, Василю, з днем ангела. Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Найміцніших сил і впевнених позицій, правильних рішень і геніальних ідей, вірного кохання та справжніх друзів.
***
Василий, поздравляем тебя с днем ангела и желаем вдохновения, усердия, профессионализма, стойкости и творческого подхода к жизни!
***
С именинами, Василий! будь мужественным и целеустремленным, иди твердыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!
***
Дорогий Василю, сердечно вітаю тебе з дне ангела і щиро бажаю великого щастя в житті та неймовірних чудес, доброї удачі та везіння, кохання, оптимізму та швидкого шляху до цілей.Картинки і листівки до дня ангела Василя
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і прикмети на Старий Новий рік : історія, найпопулярніші звичаї та ворожіння.
За матеріалами: pozdravok.ru.