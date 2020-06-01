З Днем ангела Сергія: привітання у віршах і прозі, смс, відео та картинки

Православна церква 1 червня вшановує пам'ять преподобного Сергія Шухтомського, який жив в кінці XVI і на початку XVII століть.
Цього дня власники імені Сергій відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
З Днем ангела Сергія
З Днем ангела Сергія: смс, вірші та проза
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія,
Прийми привітання!
***
Іменини Сергія 2020
pozdravok.ru
С днем ангела поздравить,
От души тебя, Сергей, спешу,
Пусть он всегда тебя направит,
На правильную тропу.
ускай от бед и зла оградит,
Пусть от несчастья и неудач защитит,
Пусть будет оберегом для тебя,
Пускай благословляет на добрые дела.
***
Гіфка до Дня ангела Сергія
otkritkiok.ru
Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
***
День ангела Сергія
pozdravok.ru
Сергій, вітаю! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!
***
Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде не пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!
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Іменини Сергія
ulyublena.com
Сергей, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только веселых и насыщенных дней, только интересных и больших событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни! Будь успешным и счастливым!
Картинки до Дня ангела Сергія
Картинки з Днем ангела Сергія
facedobra.com
Прикольні поздоровлення з іменинами Сергія
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем ангела Сергія
pozdravok.ru
Побажання в День ангела Сергія
otkritkiok.ru
СМС до Дня ангела Сергія
otkritkiok.ru
Іменини Сергія 2020: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravik.ru, maximum.fm.
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