З Днем ангела Олександра: привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео

Православна церква 26 травня вшановує пам'ять святого християнського мученика Олександра Римського, який постраждав за віру на початку IV століття.

Цього дня всі, хто має ім'я Олександр, відзначають свої іменини. До Дня ангела Олександра OBOZREVATEL підготував найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

З Днем ангела Олександра osoblyva.com

Смс до Дня ангела Олександра: вірші та проза

Александр, принимай поздравления!

Мы желаем удачи тебе

И успехов больших и везения,

И счастливых моментов в судьбе,

Как фрегат, по волнам вдохновения

Ты вперед к достиженьям лети,

Сил тебе пожелаем, терпения,

Чтоб свой остров сокровищ найти!

***

День ангела Олександра 2020 otkritkiok.ru

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Привітання з Днем ангела Олександра facedobra.com

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

***

Дорогий і милий Олександре, щиро вітаю тебе з іменинами. Хочу побажати, щоб фортуна завжди посміхалася, щоб кожна заповітна мрія збувалася, щоб інтуїція твоя ніколи не помилялася, щоб жити тобі було завжди красиво й легко.

Іменини Олександра: листівки

Іменини Олександра facedobra.com

Побажання з Днем ангела Олександра otkritkiok.ru

Листівки до Дня ангела Олександра pozdravok.ru

Гіфка з Днем ангела Олександра otkritkiok.ru

СМС з іменинами Олександра otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Олександра pozdravok.ru

Прикольні поздоровлення з іменинами Олександра otkritkiok.ru

День ангела Олександра: відео до свята

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, які прискорюють старіння.

За матеріалами: pozdravok.ru.

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