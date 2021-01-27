З днем ангела Ніни: привітання, картинки та листівки до свята

У середу, 27 січня, власниці імені Ніна відзначають свій день ангела. Так, православні в Україні цієї дати вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, відео, картинки та листівки.

З Днем святої Ніни я тебе вітаю,

Щастя та здоров'я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,

Від біди позбавить, радість примножить!

***

В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра,

Светит пусть любви звезда!

Пусть пошлет вам Бог здоровья,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Чтоб не видеть вам вообще!

***

Вітаю тебе, Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й щасливою.

Ангел хай тебе береже

Від тривог, від бід, образ!

***

Царська велич в імені твоєму,

Справляєш іменини ти в січневий день,

Бажаємо тобі, Ніна, здоров'я й кохання,

Хай радістю й щастям наповняться дні,

Хай віра в усе найкраще душу окриляє,

І нехай свята Ніна тебе оберігає!

***

В день Святой Нины желаю тебе,

Чтобы царило счастье в судьбе.

Чтоб сердце твое доброта наполняла,

Нина Святая тебе помогала.

***

Поздравляю с Днем Святой Нины! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царит мир и лад, чтобы Святая Нина помогала во всем!

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Вітаю з Днем Святої Ніни. Від щирого серця бажаю сильної віри і міцних сил, добрих чудес в житті і світлих надій на краще. Нехай душа і серце будуть сповнені щирої милосердя і чистої любові. Бажаю завжди знаходити вірний шлях у житті і розділяти добру радість з оточуючими.

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Вітаю з Днем Святої Ніни і від душі бажаю миру, здоров'я, добрих посмішок, радості, світлої надії, гармонії і щастя. Нехай ніхто і ніщо не зламає стебло твоєї щирості і щедрості, твого милосердя і шляхетності. Будь завжди кохана, бажана, шанована, чарівна і собою прекрасне!

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С днем ангела Нины! Желаю мудрости, терпимости, красоты души и тела, исцелять свое сердце и сердца близких от обид и боли. Пусть твоя жизнь будет полна любви, надежд и радостных свершений.

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За матеріалами: pozdravok.ru.