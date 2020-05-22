З Днем ангела Миколая! Привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео

Православні віряни 22 травня відзначають День святого Миколая Чудотворця. Цього дня святкують перенесення мощей святителя до міста Барі в Італію.
Також 22 травня відзначаються іменини Миколи. До Дня ангела Миколи OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День ангела Миколи 2020
З Днем ангела Миколи: смс, вірші та проза
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
***
З Днем ангела Миколи
otkritkiok.ru
В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Привітання з Днем ангела Миколи
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!
***
Картинки з Днем ангела Миколи
otkritkiok.ru
Коленька, с именинами тебя. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.
***
Миколко, вітаю тебе від щирого серця і бажаю гордо і сміливо йти по життю, прагнути до мрій та життєвих цілей, осягати успіх і велику удачу, вірити в себе і щиро любити, берегти своє щастя і не втрачати світлої надії.
Картинки до Дня ангела Миколи
Іменини Миколи: привітання зі святом
otkritkiok.ru
Гіфка до Дня ангела Миколи
otkritkiok.ru
Анімаційні привітання з Днем ангела Миколи
otkritkiok.ru
Іменини Миколи: СМС і картинки
Побажання з Днем ангела Миколи
otkritkiok.ru
Листівки в День ангела Миколи
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Відео в іменини Миколи
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Миколи Чудотворця 22 травня і які традиції свята.
За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.
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