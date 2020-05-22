З Днем ангела Миколая! Привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео

Православні віряни 22 травня відзначають День святого Миколая Чудотворця. Цього дня святкують перенесення мощей святителя до міста Барі в Італію.

Також 22 травня відзначаються іменини Миколи. До Дня ангела Миколи OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

День ангела Миколи 2020

З Днем ангела Миколи: смс, вірші та проза

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

***

З Днем ангела Миколи otkritkiok.ru

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Привітання з Днем ангела Миколи

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Колю!

***

Картинки з Днем ангела Миколи otkritkiok.ru

Коленька, с именинами тебя. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.

***

Миколко, вітаю тебе від щирого серця і бажаю гордо і сміливо йти по життю, прагнути до мрій та життєвих цілей, осягати успіх і велику удачу, вірити в себе і щиро любити, берегти своє щастя і не втрачати світлої надії.

Картинки до Дня ангела Миколи

Іменини Миколи: привітання зі святом otkritkiok.ru

Гіфка до Дня ангела Миколи otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з Днем ангела Миколи otkritkiok.ru

Іменини Миколи: СМС і картинки

Побажання з Днем ангела Миколи otkritkiok.ru

Листівки в День ангела Миколи otkritkiok.ru

Відео в іменини Миколи

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Миколи Чудотворця 22 травня і які традиції свята.

За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.

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