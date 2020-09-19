З Днем ангела Михайла: гарні привітання, відео та картинки

У суботу, 19 вересня, православні віряни відзначають Михайлове чудо – свято, встановлене на честь першого чуда архангела Михаїла.

Крім того, власники імені Михайло відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

З Днем ангела Михайла: смс, вірші та проза

Пусть день Святого Михаила

Наполнит жизнь твою добром,

Чтоб в ней гармония царила,

Пускай уютным будет дом,

Пусть в нем огонь любви горит

И придает душевных сил!

Пускай здоровьечко хранит

Всегда Архангел Михаил!

***

Хай же Міші життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

В день Архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Михайло, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм –

Будь ти завжди золотим!

***

В Михайлов день желаю

Вам мира и добра,

Желаю, чтобы вера

В сердцах ваших жила.

Добрая молитва

Веру укрепляла,

Воинство Архангела

От бед оберегало.

Душам я чудесного

Желаю исцеления,

Пусть будет День Михайлов

Нам дан во спасение.

***

З небесним покровителем Архангелом Михаїлом дай вам Бог многоліття, праведної праці, завжди благоволити в словах, вчинках і помислах! Нехай біда вас не знає, горе від вас біжить і в усьому супроводжує зірка!

***

В Михайлов день я от души желаю, чтобы каждый день в твоем доме был сытый обед, чтобы в твоём сердце всегда жила любовь, чтобы в твоей семье никогда не было ссор и обид. Желаю крепкого здоровья и сил, отваги души и мудрости, светлой надежды и счастья!

***

Вітаю з Михайловим днем і бажаю щедрого щастя, щедрої любові, щедрої удачі. Нехай в цей день для твого серця буде відкритий світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.

Іменини Михайла: листівки та картинки

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити в Михайлове чудо.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.