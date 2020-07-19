З Днем ангела Марини: гарні привітання, смс, листівки та відео
19 липня власниці імені Марина відзначають свій День ангела. Фото: unsplash.com
У неділю, 19 липня, власниці імені Марина відзначають свій День ангела. Так, православна церква цього дня вшановує пам'ять мучеників Марина, Марфи, Авдіфакса та Авакума, які загинули 270 року.
До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання з іменинами Марини у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День ангела Марини: смс, вірші та проза
Сегодня у тебя День Ангела, именины,
Поздравить я тебя хочу, Марина,
И пожелать большой любви и женского счастья,
Чтоб довелось тебе со своею мечтой повстречаться.
***
В День Ангела Марини, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Сегодня празднует свои именины,
Та женщина, что сердцу всех милей,
Моя любимая и нежная Мариночка, Марина,
Я пожелать тебе хочу лишь ярких беззаботных дней,
Ты оставайся навсегда такой прелестной,
Всегда такой же красивой, как сейчас,
Желаю ворох разных радостей прелестных,
Что бы судьба преподносила каждый раз.
***
День ангела Марини bonnycards.ru
Хай Марину нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Вітаю тебе, Маринко. Бажаю бути щасливою, коханою, бажаною, потрібною, важливою і дорогою в житті близьких людей. Бажаю завжди залишатися шалено красивою, сміливою, розумною і життєрадісною. І нехай кожен день буде твоїм, нехай весь світ належить тобі, Мариночко. Бажаю удачі і мільйон можливостей для втілення мрії.
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Я тебя от души поздравляю, дорогая Марина! Желаю тебе, чтобы в твоей душе никогда не погас яркий свет, чтобы в твоем сердце жила вечная любовь, чтобы твоя удача и везение были всегда при тебе, чтобы по жизни ты шла с вдохновением и искренним ощущением счастья.
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Маринка-картинка, мила, хороша, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю, щоб все, що ти не робила, виходило відмінно, щоб все, чого б ти не бажала, завжди з'являлося в твоєму житті. Будь завжди такою ж приголомшливо красивою і неймовірно цікавою.
Картинки і листівки до Дня ангела Марини
Привітання з Днем ангела Марини ridna.com.ua
Картинки до Дня ангела Марини fakty.ua
Іменини Марини: листівка bonnycards.ru
Іменини Марини: відео
Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто ще святкує свій День ангела 19 липня.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.