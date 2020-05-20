З Днем ангела Давида: гарні привітання, смс, картинки та відео

Православні віряни 20 травня вшановують пам'ять преподобного Давида Гареджійського. Цей святий жив у 6-7 століттях і був учнем Іоанна Зедазнійського – основоположника чернецтва в Східній Грузії.

Також цього дня відзначаються іменини Давида. До Дня ангела Давида OBOZREVATEL підготував гарні привітання у віршах і прозі, листівки та відео.

З Днем ангела Давида

День ангела Давида: вірші та проза

Давид, с праздником твоим,

Пускай исполнятся заветные все грезы,

Во всех делах ты будь незаменим,

И не страшат пускай морозы.

Пускай пройдут все неудачи, беды,

И в жизнь будет мир и доброта,

Побольше радости тебе желаю, смеха,

И не старей душой ты никогда.

***

Привітання в іменини Давида 2020 otkritkiok.ru

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Давид, тебе вітаєм,

З іменинами твоїми,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Листівка з іменинами Давида otkritkiok.ru

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Давида іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

***

День ангела Давида 2020: привітання зі святом

Поздравляю тебя с Днем ангела, Давид. Пусть все в твоей жизни складывается хорошо, пусть любое начинание будет успешным, а неудачи, если и случаются, будут неприятными и недолговечными эпизодами. Удачи в жизни, в любви и карьере!

***

Дорогий Давиде, вітаємо тебе з іменинами! Бажаємо, щоб всі наступні роки тебе оточували близькі друзі та родина! Нехай життя приносить тільки радість і щастя!

З Днем ангела Давида: картинки з привітаннями

Картинки з Днем ангела Давида

День ангела Давида: картинки та смс otkritkiok.ru

Листівки з іменинами Давида

Гіфка до Дня ангела Давида otkritkiok.ru

Іменини Давида: прикольні привітання otkritkiok.ru

Анімаційні привітання з іменинами Давида otkritkiok.ru

Побажання в День ангела Давида otkritkiok.ru

Відео до Дня ангела Давида

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravlenye.com.

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