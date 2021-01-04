З днем ангела Анастасії: привітання, відео, картинки і листівки
Власниці імені Анастасія в понеділок, 4 січня, відзначають свій день ангела. Православна церква в цю дату вшановує пам'ять їхньої святої покровительки – великомучениці Анастасії Узорішительниці.
До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, відео, картинки та листівки.
В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии
Поздравляю я тебя!
***
Анастасія нехай тебе береже,
Нехай захищає й оберігає.
Дороги всі відкриє перед тобою,
І всі перепони в житті прибирає.
Нехай допоможе узи розірвати,
Ті, що заважають щастю й удачі.
Нехай береже тебе завжди як мати,
Твій світ духовний робить багатшим.
***
В День святой Анастасии,
Благодатный праздник твой,
Я желаю – будь счастливой
И любви врата открой!
Пусть от всех невзгод святая
Вмиг тебя убережет,
И, везенье обгоняя,
Радость в жизнь твою войдет!
***
Сьогодні Настя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Бажаю в День святої Анастасії великого кохання та міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків, світлих чудес і правильного духовного шляху.
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С Днем ангела Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, улыбка – светлой, вера – крепкой, душа – счастливой!
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Вітаю з Днем святої Анастасії. Нехай далі шлях твій іде світлою смугою і доброю дорогою, хай свята угодниця вкриє тебе від життєвих негараздів і напастей, нехай твої великі вчинки і добрі справи заслужать вірну любов і справжнє щастя.
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У День святої Анастасії від чистого серця хочу побажати мудрості й гідності, честі та благородства, міцної віри і сил, небесної благодаті і сильного характеру, світлих надій і чистої любові, миру і щирих молитов.Картинки і листівки в день ангела Анастасії
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День святої Анастасії та як він відзначається. Великомучениця вважається покровителькою вагітних жінок і невинних в'язнів.
За матеріалами: pozdravok.ru.