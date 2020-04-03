З Благовіщенням! Гарні привітання, листівки та відео

7 квітня православні віряни відзначають велике християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Благовіщення входить до числа дванадесятих свят: його дата не змінюється з року в рік. До свята OBOZREVATEL публікує гарні листівки, відео та привітання у віршах і прозі.
Благовіщення 2020: гарні привітання зі святом
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: поздоровлення у віршах і прозі
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
Благовіщення 2020: гарні привітання зі святом
otkritkiok.ru
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.
***
Благовіщення 2020: красиві привітання зі святом
listivki.olkol.com
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла і образи
Хай Господь захистить.
***
Благовіщення 2020: красиві привітання зі святом
otkritkiok.ru
Поздравляю с большим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
Листівки до Благовіщення
Благовіщення 2020: гарні листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: гарні листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві поздоровлення
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: гарні листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві привітання зі святом
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: красиві листівки
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: красиві привітання зі святом
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві листівки
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: гарні листівки
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: красиві листівки
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: красиві привітання зі святом
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві листівки
otkritkiok.ru
Благовіщення 2020: красиві листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: красиві листівки
listivki.olkol.com
Благовіщення 2020: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що суворо не можна робити і як святкувати Благовіщення 2020.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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