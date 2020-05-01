З 1 Травня: гарні привітання, листівки та відео до Дня праці

1 травня в світі відзначається Міжнародний день праці. В Україні це свято відзначають на державному рівні.
Так, 1 Травня в нашій країні є вихідним днем; це свято праці та весни. OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів підготував до 1 Травня найкращі привітання у віршах і прозі, листівки та відео.
День праці 2020: привітання з 1 Травня
freepik.com
Привітання в День праці у віршах і прозі
Поздоровляю з 1 Травня
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.
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З 1 Травня: картинки та смс
otkritkiok.ru
С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!
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З Днем праці 2020
page.if.ua
Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Незліченних прибічників вашим починанням, безмежного піднесення у здійсненні задуманого! Радісної праці як святині у людині, всесильної любові до життя!
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Листівки на 1 Травня
pozdravok.ru
Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
День праці 2020: листівки з вітаннями до 1 Травня
Гіфка на 1 Травня
kartinki-life.ru
Листівки до Дня праці
pozdravok.ru
Привітання з 1 Травня
page.if.ua
Перше травня: картинки
page.if.ua
Щасливого Дня праці
Pixabay
Анімаційні привітання з 1 Травня
otkritkiok.ru
Прикольні поздоровлення з 1 Травня
Pixabay
СМС на 1 Травня
Pixabay
Побажання з Днем праці
Pixabay
День праці: гарні листівки на 1 Травня
otkritkiok.ru
Оригінальні привітання на 1 Травня
otkritkiok.ru
Картинки з Днем праці
otkritkiok.ru
Як гарно привітати з 1 Травня
otkritkiok.ru
Відео з привітаннями на Перше травня
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Україна святкує 1 Травня.
За матеріалами: freepik.com, pozdravok.ru, apostrophe.ua.
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