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1 травня • оновлено в 06:44
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З 1 Травня: гарні привітання, листівки та відео до Дня праці

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1 травня в світі відзначається Міжнародний день праці. В Україні це свято відзначають на державному рівні.

Так, 1 Травня в нашій країні є вихідним днем; це свято праці та весни. OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів підготував до 1 Травня найкращі привітання у віршах і прозі, листівки та відео.

День праці 2020: привітання з 1 Травня

День праці 2020: привітання з 1 Травня

freepik.com

Привітання в День праці у віршах і прозі

Поздоровляю з 1 Травня

З святом розквіту весни.

Всього доброго бажаю,

Цвіту, щастя і краси.

***

З 1 Травня: картинки та смс

З 1 Травня: картинки та смс

otkritkiok.ru

С Первомаем поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!

***

З Днем праці 2020

З Днем праці 2020

page.if.ua

Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Незліченних прибічників вашим починанням, безмежного піднесення у здійсненні задуманого! Радісної праці як святині у людині, всесильної любові до життя!

***

Листівки на 1 Травня

Листівки на 1 Травня

pozdravok.ru

Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

День праці 2020: листівки з вітаннями до 1 Травня

Гіфка на 1 Травня

Гіфка на 1 Травня

kartinki-life.ru

Листівки до Дня праці

Листівки до Дня праці

pozdravok.ru

Привітання з 1 Травня

Привітання з 1 Травня

page.if.ua

Перше травня: картинки

Перше травня: картинки

page.if.ua

Щасливого Дня праці

Щасливого Дня праці

Pixabay

Анімаційні привітання з 1 Травня

Анімаційні привітання з 1 Травня

otkritkiok.ru

Прикольні поздоровлення з 1 Травня

Прикольні поздоровлення з 1 Травня

Pixabay

СМС на 1 Травня

СМС на 1 Травня

Pixabay

Побажання з Днем праці

Побажання з Днем праці

Pixabay

День праці: гарні листівки на 1 Травня

День праці: гарні листівки на 1 Травня

otkritkiok.ru

Оригінальні привітання на 1 Травня

Оригінальні привітання на 1 Травня

otkritkiok.ru

Картинки з Днем праці

Картинки з Днем праці

otkritkiok.ru

Як гарно привітати з 1 Травня

Як гарно привітати з 1 Травня

otkritkiok.ru

Відео з привітаннями на Перше травня

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Україна святкує 1 Травня.

За матеріалами: freepik.com, pozdravok.ru, apostrophe.ua.

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Читайте всі новини по темі "1 Травня" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
1 Травня свята
Місце
Україна
Теги
відпочити на травневі свято травневі свята
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