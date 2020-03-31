Головна Новини
31 березня • оновлено в 05:56
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

З 1 квітня: смішні картинки й оригінальні привітання в День сміху

979
Читати матеріал російською

1 квітня у всьому світі відзначається День сміху, який ще відомий як День дурня. Для підняття настрою необов'язково влаштовувати розіграші – можна просто привітати один одного, адже привітання з теплими словами завжди будуть доречні.

Як привітати з Днем сміху своїх близьких, друзів та колег на роботі, – дивіться далі в матеріалі OBOZREVATEL.

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

Оригінальні привітання з 1 квітня

Десь колись на перше Квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма.

***

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

gifer.com

С Днем смеха поздравляю,

Желаю не грустить,

Минутой смеха каждому

Желаю жизнь продлить.

Пусть звучат сегодня

Шутки, анекдоты,

Желаю вам смеяться

До слез и до икоты.

***

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! От потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

***

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу Вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

Вранці не снідаю – думаю про тебе!

Вдень не обідаю – думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю – їсти хочу!

***

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.

***

Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

***

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви ... над тим, як розіграти один одного. Нехай у вас в цей день заболить живіт, щоб ви з ранку до вечора плакали – і все це від сміху!

***

З 1 квітня

З 1 квітня

24tv.ua

С Днем смеха. Желаю не тупить, не унывать, не быть скрягой и занудой. Пусть смех присутствует в каждом твоем дне, в каждом мгновении, пусть он продлевает жизнь лет до двухсот. Я желаю тебе сегодня, завтра и всегда жить круто, ярко, энергично, весело, с изюминкой, смешинкой и изыском!

День сміху 2020: смішні картинки з привітаннями

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

listivki.olkol.com

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

День сміху: смішні листівки з 1 квітня

otkritkiok.ru

День дурня 1 квітня: відео

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки пішла традиція розігрувати інших у День сміху 1 квітня.

За матеріалами: "Радіо МАКСИМУМ", pozdravok.ru, 24 канал.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
свята 1 квітня
Місце
Україна
Теги
традиции розіграш свято прикол
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги