З 1 квітня: смішні картинки й оригінальні привітання в День сміху

1 квітня у всьому світі відзначається День сміху, який ще відомий як День дурня. Для підняття настрою необов'язково влаштовувати розіграші – можна просто привітати один одного, адже привітання з теплими словами завжди будуть доречні.
Як привітати з Днем сміху своїх близьких, друзів та колег на роботі, – дивіться далі в матеріалі OBOZREVATEL.
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
Оригінальні привітання з 1 квітня
Десь колись на перше Квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма.
***
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
gifer.com
С Днем смеха поздравляю,
Желаю не грустить,
Минутой смеха каждому
Желаю жизнь продлить.
Пусть звучат сегодня
Шутки, анекдоты,
Желаю вам смеяться
До слез и до икоты.
***
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу, потіха! От потіха!
Наче цілий білий світ
З'їв смішинки на обід!
***
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу Вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
Вранці не снідаю – думаю про тебе!
Вдень не обідаю – думаю про тебе!
Увечері не вечеряю – думаю про тебе!
Вночі не сплю – їсти хочу!
***
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
***
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.
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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.
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День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви ... над тим, як розіграти один одного. Нехай у вас в цей день заболить живіт, щоб ви з ранку до вечора плакали – і все це від сміху!
***
З 1 квітня
24tv.ua
С Днем смеха. Желаю не тупить, не унывать, не быть скрягой и занудой. Пусть смех присутствует в каждом твоем дне, в каждом мгновении, пусть он продлевает жизнь лет до двухсот. Я желаю тебе сегодня, завтра и всегда жить круто, ярко, энергично, весело, с изюминкой, смешинкой и изыском!
День сміху 2020: смішні картинки з привітаннями
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
listivki.olkol.com
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
День сміху: смішні листівки з 1 квітня
otkritkiok.ru
День дурня 1 квітня: відео
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки пішла традиція розігрувати інших у День сміху 1 квітня.
За матеріалами: "Радіо МАКСИМУМ", pozdravok.ru, 24 канал.
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