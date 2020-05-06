Юріїв день 2020: що категорично не можна робити 6 травня

6 травня відзначається народне свято Юріїв день, або Юрій Весняний. Так, церква цього дня вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця, який в народі відомий як Юрій.

З давніх-давен вважалося, що на Юріїв день весна остаточно вступає в свої права і можна розпочинати роботи в полі, а також вигін худоби. Детальніше про свято, його історію, традиції, заборони і про те, як молитися святому Георгія Побідоносцю, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята: ким був Георгій Побідоносець

Юріїв день 2020: в це свято шанують пам'ять святого Георгія Побідоносця Pinterest

Святий Георгій жив у 2-3 століттях, він народився в родині заможних православних християн у Каппадокії. Георгій був головним начальником імператора Діоклетіана, жорстокого переслідувача християнської віри.

Коли одного разу він почув смертний вирок одному з християн, то вирішив зізнатися повелителю, що істинним Богом вважає лише Ісуса Христа. Святий роздав все, що в нього було, відпустив рабів і слуг і постав перед імператором.

Засмучений Діоклетіан неодноразово просив Георгія добре подумати, але всі його вмовляння були марними. Тоді він наказав піддати Георгія тортурам, які також не принесли результатів. У 303 році святий був обезголовлений.

У Юріїв день за традицією починали вигін худоби Pixabay

Юрій Весняний: традиції і прикмети

Георгій Побідоносець в Україні здавна вважається захисником всіх слабких, невинних у боротьбі з несправедливістю, а також покровителем врожаю, землеробства, домашньої худоби і взагалі всіх тварин.

У Юріїв день казали, що весна остаточно запанувала на землі і можна приступати до роботи в полі, а також починати вигін худоби.

На Юр'їв день особливо шанували пастухів, які вважалися головними помічниками святого Георгія. Їх пригощали різними стравами, обдаровували подарунками і грошима. А для того щоб закликати дощ у поле, пастуха обливали водою.

Юріїв день: у свято починали роботи в полі Pixabay

У день святого Георгія Побідоносця дівчата за традицією плели вінки з квітів на голову – щоб не боліла. Також до світанку намагалися вмитися росою: вважалося, що вона на Юрія наділена особливою силою.

Що не можна робити в Юріїв день

На Юрія не можна займатися вовною. За прикметою, краще навіть не дивитися в це свято в її сторону – інакше вовки багато овець поцуплять.

Також, за повір'ям, жінкам у день Георгій Побідоносця не можна розчісуватися, стригтися, брати до рук гребінь для волосся або навіть дивитися на нього – волосся буде слабким і стане випадати.

Молитва святому Георгію Побідоносцю

"Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".

Григорій Побідоносець: як молитися святому Pixabay

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