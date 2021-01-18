Яке свято 19 січня: прикмети й іменинники

19 січня Православна церква відзначає Водохреще Господнє. Іменини святкують цього дня Іван, Ян, Феофан, Марта.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що настав. Про те, що не можна робити 19 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Водохреще – один із головних 12 християнських свят, яким закінчуються Різдвяні святки. Саме в цей день Іоанн хрестив у річці Йордан 30-річного Ісуса Христа. У наші дні прийнято 19 січня проводити службу на річці або озері, де попередньо вирізано ополонку у вигляді хреста. На згадку про події Святого Письма ополонку називають йорданню. У неї заведено занурюватися і набирати святу воду. Після церемонії водосвяття люди поспішають зібратися за святковим столом із кутею і пісними стравами. Перший, хто повернувся з річки, має першим покуштувати кутю.

Якщо у свято не було снігу, літо чекали посушливе. А якщо погода була сніжна і похмура – чекали на рясний урожай.

Яскраві зорі в цей день обіцяли рік без великих політичних потрясінь.

Якщо на Водохреще випало багато снігу, здоров'я буде міцним.

Якщо буде повний місяць – буде велика вода.

Категорично заборонено займатися домашніми справами, зокрема прибиранням, пранням, в'язанням та шиттям.

Занурюватися в ополонку не варто, поки священник не опустить у воду розп'яття і не дочитає до кінця молитву;

Перед купанням в ополонці та після не можна вживати алкоголь;

Після святвечора і до моменту освячення води, не можна було їсти;

Не варто в цей день залишати взуття за порогом;

Не можна пірнати в ополонку, якщо перед цим людина не сповідалася і не причастилася.

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