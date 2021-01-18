Як загадати бажання на Водохреще, щоб воно збулося

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Свята
1,0 т.
Як загадати бажання на Водохреще, щоб воно здійснилося

День Хрещення Господнього, 19 січня, здавна вважався поворотним моментом у житті людини, коли прийнято будувати плани на майбутнє, сподіватися на позитивні зміни та виконання найпотаємніших бажань.

Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив розповісти, як правильно загадувати, щоб ваші мрії обов'язково здійснилися. Є п'ять способів:

  1. Найпоширеніший – написання 12 бажань на невеликих листочках паперу. У ніч на 19 січня їх потрібно покласти під подушку, а вранці витягнути три – вони і повинні здійснитися.

  2. Поставити воду в посудині у Водохресний Святвечір – і як тільки рідина почне "здригатися" і ворушитися, вийти на вулицю і, дивлячись у небо, загадати найпотаємніше, промовивши суть тричі. Воду не виливати, можна поставити її під святий образ і так зберігати.

  3. Ще один спосіб – налити в чашку свяченої води, кинути в неї монету зі срібла і розташувати так, щоб зловити світло місяця, особливо в повню. Потім потрібно пошепки озвучити тричі своє бажання, вийти з дому і вилити воду, а монету заховати в затишному містечку, відомому тільки вам.

  4. Якщо ви плануєте у Водохресний Святвечір занурюватися в ополонку, то обов'язково скажіть бажання в момент занурення, а наступного після 19 січня дня, вийдіть на вулицю або на балкон для щирої бесіди з Богом, щоб закріпити своє прохання.

  5. Також під час купання можна взяти з собою в ополонку якийсь яскравий камінь – аквамариновий або перламутровий. Киньте камінь у воду з думками про найпотаємніше.

Також Водохресний Святвечір здавна вважався останньою можливістю для святочних ворожінь, цим і користуються донині дівчата і жінки в спробах дізнатися, що їх чекає в найближчому майбутньому. Про кілька популярних на Хрещення ворожінь читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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