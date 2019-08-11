Як відзначають Курбан-байрам 2019: історія мусульманського свята

У неділю, 11 серпня 2019 року мусульмани святкують одне з двох головних свят в ісламі – Курбан-байрам, що настає через 70 днів після Ураза-байраму.

Щорічно ця подія потрапляє на 10-й день місяця Зуль-хіджа в пам'ять жертвопринесення пророка Ібрагіма. OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята, а також як його відзначають.

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Згідно з Кораном, ангел Джабраїл з'явився до Ібрагіма уві сні та передав йому веління від Аллаха принести в жертву сина. Він відправився в долину Міна (Мекка) й почав приготування. Син не пручався, але плакав і молився. Коли жертву було майже принесено, Аллах зробив так, щоб ніж не різав. В результаті сина замінили на барана, а Ібрагім отримав благополучне друге народження дитини.

Як святкують Курбан-байрам

У мусульман перед святкуванням прийнято зробити повне обмивання. Вони надягають чисте й святкове вбрання, обмащуються пахощами та вимовляють під час ранкової прогулянки до мечеті такбир (звеличення Аллаха словами "Аллаху Акбар").

У святому місці відбувається святкова молитва, після якої читається проповідь-хутба, потім роз'яснюється походження хаджу і значення обряду жертвоприношення. Жертвою вибирають барана, верблюда або корову, вік яких – не менше півроку. Тварина має бути здоровою. Якщо ж немає грошей, то в жертву приносять вівцю або козу.

Курбан-байрам ВВС

Що прийнято робити після жертвопринесення

Шкури віддаються в мечеть, а м'ясо вбитої тварини варять і з'їдають за трапезою. Після свята прийнято приходити в гості до родичів.

Також прийнято не скупитися на пригощання – обов'язково нагодувати бідних і голодних. А з людиною, яка різала жертовне м'ясо, розплачуватися не можна. Їй треба дати частину від страви, але не в якості оплати. Частування (худойі, садака) влаштовується щоб уникнути нещастя та хвороби.

Що не можна робити на Курбан-байрам

Перед молитвою, яка відбувається рано вранці, не можна приймати їжу. Крім того, в мечеть не рекомендується надягати речі темних кольорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня також відзначають День працівників ветеринарної медицини України, День будівельника, Різдво святителя Миколая Чудотворця.

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