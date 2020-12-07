Як відсвяткувати Новий рік удома: 5 цікавих ідей

Новий, 2021 рік багато хто відзначатиме вдома через пандемію коронавірусу.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав п'ять цікавих ідей організації веселого сімейного свята.

Після традиційного новорічного застілля можна влаштувати веселі конкурси для всієї родини. Наприклад, записати на відео всі побажання й пости, влаштувати дитячий квест з пошуком подарунків або творчий вечір вистав і віршів.

Влаштуйте вікторину або, наприклад, гру в крокодила, суть якої – в тому, щоб за допомогою міміки та жестів зобразити загадане слово. Якщо в сім'ї є діти, підберіть розвагу, цікаву і їм: це можуть бути рухливі ігри типу хованок, костюмований вечір у стилі улюбленого мультфільму тощо.

Ще одним цікавим способом зустріти Новий рік буде тематична вечірка в традиціях іншої країни. Приготуйте французькі, італійські, іспанські страви або, наприклад, влаштуйте китайську чайну церемонію.

Проведіть новорічний вечір всією сім'єю за переглядом улюблених фільмів або святкових передач. Про список улюблених кінострічок бажано подбати заздалегідь.

Призначте сомельє і пограйте в ресторан з дегустацією вина, пива, сиру, кави або шоколаду. В "безалкогольній" грі зможуть брати участь і діти.

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