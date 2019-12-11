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11 грудня • оновлено в 18:46
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Як відсвяткувати Новий рік і заощадити: добірка ефективних порад

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Новорічні свята змушують українців витрачати дуже багато грошей. Слід закупити подарунки, приготувати частування, прикрасити будинок і підібрати собі святкове вбрання.

OBOZREVATEL підготував ряд корисних порад, які допоможуть підготуватися до Нового року і при цьому витратити мінімум грошей.

Меню на Новий рік

Щоб кілька тижнів після Нового року не доїдати "тазики" з салатами, ретельно підготуйте новорічне меню заздалегідь. Складіть список гостей і проведіть опитування, скільки і чого готовий з'їсти кожен.

Закуски на Новий рік

Закуски на Новий рік

Традиційну "шубу", бутерброди зі шпротами і вінегрет можна замінити закусками і нарізками. Вдалим рішенням буде фруктова або м'ясна тарілка.

Купуйте продукти заздалегідь

В останні два дні грудня в магазинах і супермаркетах різко підвищуються ціни, а на касах з'являються довгі черги. Тому краще купувати продукти в кілька етапів. Майже все, що потрібно для святкового столу, можна купити за один-два тижні до Нового року, наприклад напої та солодощі, овочі і фрукти прекрасно дочекаються свята в холодильнику.

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Подарунки на Новий рік

Подарунки на Новий рік

Подарунки на Новий рік

Складіть вішлист

Кращий спосіб зробити так, щоб вам не дарували непотрібних речей – це створити вішлист, список бажаних подарунків. Вмовте і своїх друзів зробити те ж саме – так ви полегшите собі пошук і підбір подарунків.

Не слід боятися того, що вішлист позбавить задоволення насолодитися подарунками-сюрпризами. Список можна зробити великим і неконкретним. Наприклад, прописати тільки категорії товарів і залишити дарувальнику простір для вибору. Або ж можна створити список небажаних подарунків – тоді ваші друзі будуть точно знати, що не варто вам дарувати.

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Таємний Санта

Якщо Новий рік ви відзначаєте у великій компанії, то хороша ідея – анонімний обмін подарунками, відомий як "Таємний Санта" або "Секретний Санта". Правила Таємного Санти прості: всі пишуть свої імена на папірцях і кидають їх у мішок, а потім кожен по черзі витягує ім'я того, кому буде дарувати подарунок. На новорічній вечірці все подарунки підписуються і кладуться під ялинку.

Сертифікати або їжа в подарунок

Нехай це не оригінально, проте такий варіант є універсальним. Різноманітні сертифікати на покупку в магазинах або ж красиво упаковані ласощі завжди будуть вдалим подарунком. У тому випадку, якщо ви готуєте їстівний подарунок, обов'язково уточніть вподобання і наявність алергій у того, кому він призначений.

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Що вдягти на Новий рік

Дуже часто Новий рік святкується кілька разів поспіль в різних місцях: окремо з сім'єю, окремо з друзями і окремо на роботі. Якщо купувати на кожну вечірку нове святкове вбрання, то можна розоритися. До того ж, дуже часто новорічний одяг назавжди залишається валятися в шафі. Щоб цього не сталося, є кілька простих варіантів.

Новогодний наряд

Новогодний наряд

Обмін одягом

Запропонуйте друзям, у яких такий же розмір як і у вас, помінятися святковими нарядами. Так ви точно не прийдете на корпоратив в одному і тому ж два роки поспіль – і не витратите на це ні копійки.

Секонд-хенд

Якщо ви вирішили все ж придбати святкове вбрання, але не хочете витрачати на це шалені гроші – вирушайте на секонд-хенд. Там можна знайти різноманітний святковий одяг, а якщо пощастить то і дизайнерський наряд. Крім того, зверніть увагу на численні інтернет-барахолки або соцмережі, де чимало груп з продажу б/у речей.

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Одяг напрокат

Діловий костюм, фрак або смокінг, і навіть розкішну вечірню сукню можна сміливо взяти в оренду. Такий варіант прекрасно підійде тим, хто хоче виглядати на Новий рік яскраво і дорого, але не бажає переплачувати.

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Новий рік свята
Місце
Україна
Теги
свято Новий Рік-2020
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