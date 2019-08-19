Яблучний Спас: традиції, заборони та прикмети свята

У понеділок, 19 серпня, православні християни відзначають одне із дванадцяти головних релігійних свят – Преображення Господнє. В народі воно має назву Яблучний Спас.

Як говорить Євангеліє, в цей день Господь преобразився на горі Фавор: лице Його засяяло, як сонце, а одяг став білим, як сніг. Так Спаситель показав перед учнями своє істинне призначення.

OBOZREVATEL підготував інформацію про традиції, заборони та прикмети цього дня.

Яблучний Спас називають днем зустрічі осені pmg.ua

Яблучний Спас: традиції свята

Головний символ свята – яблуко. Вважається, що людина дозріває подібно яблуку, чиї плоди спочатку зелені, а з часом наливаються соком та фарбами. Так само поступово віряни сприймають світло Всевишнього.

Традиційно в цей день у храмах відбуваються урочисті богослужіння і обряди освячення кошиків вірян. Звичайно ж, освячуються яблука, разом з ними ягоди, фрукти та овочі.

Господині печуть в цей день як просто яблука, так і яблучні пироги. Часто день Яблучного Спаса називають святом, яким зустрічають осінь. Також молебні проводяться в садах, починається збір, заготівля яблук та інших плодів на зиму.

19 серпня православна церква відзначає Преображення Господнє news.church.ua

Заборони на Свято Преображення Господнього (Яблучний Спас)

Надто суворих заборон на Яблучний Спас немає. Та все ж не треба забувати про те, що свято припадає на період Успенського посту. А це означає, що від шумних гулянок та пишних застіль цього дня варто утриматися.

Не варто також у свято проводити генеральне прибирання, будівельні та городні роботи.

Як і в будь-який інший день, на Спаса треба утриматися від сварок та негативних емоцій. Подейкують, що неприємності, які побажаєш в цей день іншому, повернуться сторицею.

Прикмети на свято Яблучного Спаса

В народі Яблучний Спас називали днем зустрічі осені. А прислів'я каже наступне: "Прийшов Спас – готуй рукавички про запас". Загалом же на свято, спостерігаючи за природою, можна визначити погоду на найближчий час.

Чисте безхмарне небо – треба готуватись до морозної зими.

Яка погода на Спаса – така і на Покрову.

До 19 серпня листя на деревах почало жовкнути – скоро прийде похолодання.

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