Яблучний Спас 2020: що треба святити в церкві

У середу, 19 серпня, православні віруючі відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас – велике християнське свято, присвячене події явлення Божественної величі і слави Ісуса Христа перед трьома учнями під час молитви.

У цей день прийнято відвідувати святкове богослужіння і святити в церкві фрукти, в першу чергу – яблука. OBOZREVATEL розповідає, що ще потрібно освячувати в храмі на Яблучний Спас.

Так, основними продуктами, які повинні бути в святковому кошику, крім яблук, є мед і колосся пшениці або жита – вважалося, що таким чином людина прославляє різноманітне багатство природи.

Яблучний спас 2020: що святити крім яблук Pixabay

Також, згідно з традиціями, необхідно святити груші, виноград, сливи, персики. В кошик можна покласти і овочі, а саме помідори та моркву.

До Яблучного Спаса, згідно з церковною традицією, вживати яблука до їх освячення заборонено, особливо жінкам. Те саме стосувалося і інших фруктів, і овочів з урожаю, куштувати які слід було вже після освячення.

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