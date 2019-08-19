Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

Православні християни відзначають свято Преображення Господнього і другий (Яблучний) Спас 19 серпня.

Так, в цей день люди не тільки ходять до церкви, святять яблука, але і ворожать. У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку з найпопулярніших ворожінь на Яблучний Спас.

Ворожіння на любов

Киньте у відро з водою багато маленьких яблучок. Не дивлячись, великим ковшем зачерпніть. Порахуйте, скільки яблук вам вдалося зловити. Якщо парне число — на вас чекає вдалий період в коханні. Якщо непарне — робіть поки ставки на кар'єру.

Фото: artune.ru

Ворожіння на багатство і достаток

Киньте яблуко вгору. Якщо воно впаде по праву руку від вас — ви значно поліпшите матеріальне становище, якщо по ліву — все поки залишиться незмінним. Якщо ж рівно перед вами — не наробіть дурниць, щоб не влізти в борги.

Фото: ru.freepik.com

Ворожіння на швидке одруження

Розведіть на галявині багаття, і принесіть з собою по одному освяченому яблуку (брати участь можуть і хлопці і дівчата). Піднесіть до вогню яблуко, прикріплене до мотузочки і максимально закрутіть його. Той з ворожбитів, у кого яблуко впаде в багаття раніше, вийде заміж або одружиться першим. А той, у кого яблуко впаде останнім, залишиться на самоті.

Фото: altapress.ru

Ворожіння на нову роботу

Розріжте яблуко навпіл. На папері в колі, що дорівнює розміру зрізу, напишіть місце роботи/посаду/професію, які вас цікавлять. Вкладіть папір в яблуко, не завертаючи, закріпіть половинки. Залиште на ніч. Вранці подивіться — який напис найменше розплився, туди вам і потрібно рухатися.

Фото: inbusiness.kz

Ворожіння на удачу

Зріжте верхівку плоду до насіння. Якщо вони утворюють красивий, симетричний візерунок, значить, буде супроводжувати удача, радість, любов, матеріальне благополуччя.

Фото: vsyamagik.ru

Зазначимо, що серпень традиційно багатий на православні свята, в цьому місяці віруючі відзначатимуть відразу три Спаса. OBOZREVATEL зібрав інформацію про свята, дати і пов'язані з ними традиції.

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