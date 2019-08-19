Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

2.1т Читати матеріал російською

Православні християни відзначають свято Преображення Господнього і другий (Яблучний) Спас 19 серпня.

Так, в цей день люди не тільки ходять до церкви, святять яблука, але і ворожать. У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку з найпопулярніших ворожінь на Яблучний Спас.

Ворожіння на любов

Киньте у відро з водою багато маленьких яблучок. Не дивлячись, великим ковшем зачерпніть. Порахуйте, скільки яблук вам вдалося зловити. Якщо парне число — на вас чекає вдалий період в коханні. Якщо непарне — робіть поки ставки на кар'єру.

Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

Фото: artune.ru

Ворожіння на багатство і достаток

Киньте яблуко вгору. Якщо воно впаде по праву руку від вас — ви значно поліпшите матеріальне становище, якщо по ліву — все поки залишиться незмінним. Якщо ж рівно перед вами — не наробіть дурниць, щоб не влізти в борги.

Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

Фото: ru.freepik.com

Новини
Медовий спас: як привернути кохання та зробити оберіг

Ворожіння на швидке одруження

Розведіть на галявині багаття, і принесіть з собою по одному освяченому яблуку (брати участь можуть і хлопці і дівчата). Піднесіть до вогню яблуко, прикріплене до мотузочки і максимально закрутіть його. Той з ворожбитів, у кого яблуко впаде в багаття раніше, вийде заміж або одружиться першим. А той, у кого яблуко впаде останнім, залишиться на самоті.

Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

Фото: altapress.ru

Ворожіння на нову роботу

Розріжте яблуко навпіл. На папері в колі, що дорівнює розміру зрізу, напишіть місце роботи/посаду/професію, які вас цікавлять. Вкладіть папір в яблуко, не завертаючи, закріпіть половинки. Залиште на ніч. Вранці подивіться — який напис найменше розплився, туди вам і потрібно рухатися.

Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

Фото: inbusiness.kz

Ворожіння на удачу

Зріжте верхівку плоду до насіння. Якщо вони утворюють красивий, симетричний візерунок, значить, буде супроводжувати удача, радість, любов, матеріальне благополуччя.

Яблучний Спас 2019: як гадати на любов, гроші і удачу

Фото: vsyamagik.ru

Зазначимо, що серпень традиційно багатий на православні свята, в цьому місяці віруючі відзначатимуть відразу три Спаса. OBOZREVATEL зібрав інформацію про свята, дати і пов'язані з ними традиції.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...