Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання у віршах і прозі

Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста – велике свято, яке православні християни східного обряду відзначають 4 грудня.

Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці засноване на переказах про те, що батьки Пресвятої Діви Марії, дотримуючи обітницю присвятити дитини Богові, у віці трьох років привели доньку в Єрусалимський храм. OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання зі святом у віршах і прозі.

Привітання з введенням вo храм Пресвятої Богородиці у віршах

Маленька дівчинка у Божий храм увійшла,

Віру там святу для себе віднайшла,

Стала Богородицею Пресвятою,

Виповнилося пророцтво її життя земного!

З Днем Введення во храм вас вітаю,

Жити у здоров’ї та любові від душі бажаю,

І нехай вас Богородиця від горя боронить,

Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!

Сьогодні день святий, особливий –

Пресвята Богородиця у храм увійшла.

Я бажаю тобі миру, благодаті, щастя,

Щоби в гармонії та спокої була твоя душа.

З тихою звернуся молитвою,

Попрошу добра, смирення,

Захисти і збережи,

Дай своє благословення.

Удень Ведення в храм Богородиці Марії

Я бажаю, щоб ми віру

У своїх душах зміцнили.

У День введення у храм Світлої Богородиці

Від душі бажаю Вам –

Життя добром хай повниться,

Нехай щасливим буде дім,

Добрим і привітним,

І любов живе нехай у нім –

Ясна, примітна!

Привітання в прозі

"Правмир"

– У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри і великої надії, чесності і вірності, розсудливості і доброти сердець.

– У день введення в храм Пресвятої Богородиці хочу щиро побажати чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та віри, що не згасає, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини.

– Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи і тривоги забудуться!

Листівки

Як писав OBOZREVATEL, 4 грудня православні християни східного обряду відзначають велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

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