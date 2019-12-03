Введення в храм Пресвятої Богородиці: привітання у віршах і прозі

Введення в храм Пресвятої Богородиці або Третя Пречиста – велике свято, яке православні християни східного обряду відзначають 4 грудня.
Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці засноване на переказах про те, що батьки Пресвятої Діви Марії, дотримуючи обітницю присвятити дитини Богові, у віці трьох років привели доньку в Єрусалимський храм. OBOZREVATEL пропонує найкращі привітання зі святом у віршах і прозі.
Привітання з введенням вo храм Пресвятої Богородиці у віршах
Маленька дівчинка у Божий храм увійшла,
Віру там святу для себе віднайшла,
Стала Богородицею Пресвятою,
Виповнилося пророцтво її життя земного!
З Днем Введення во храм вас вітаю,
Жити у здоров’ї та любові від душі бажаю,
І нехай вас Богородиця від горя боронить,
Нехай віра в Бога вас береже і зміцнить!
Сьогодні день святий, особливий –
Пресвята Богородиця у храм увійшла.
Я бажаю тобі миру, благодаті, щастя,
Щоби в гармонії та спокої була твоя душа.
З тихою звернуся молитвою,
Попрошу добра, смирення,
Захисти і збережи,
Дай своє благословення.
Удень Ведення в храм Богородиці Марії
Я бажаю, щоб ми віру
У своїх душах зміцнили.
У День введення у храм Світлої Богородиці
Від душі бажаю Вам –
Життя добром хай повниться,
Нехай щасливим буде дім,
Добрим і привітним,
І любов живе нехай у нім –
Ясна, примітна!
Привітання в прозі
"Правмир"
– У день світлого свята – Введення у храм Пресвятої Богородиці нехай Бог пошле терпіння і здоров'я, сильної віри і великої надії, чесності і вірності, розсудливості і доброти сердець.
– У день введення в храм Пресвятої Богородиці хочу щиро побажати чистої любові серця і доброї надії, світлої радості та віри, що не згасає, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини.
– Сьогодні ми зустрічаємо Різдвяний піст і відзначаємо світле свято! Бажаємо життя без зла, яке оберігає Ангел Хранитель! Нехай всі образи і тривоги забудуться!
Листівки
Як писав OBOZREVATEL, 4 грудня православні християни східного обряду відзначають велике свято – Введення у храм Пресвятої Богородиці.
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