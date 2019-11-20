Введення у храм Пресвятої Богородиці: що католикам не можна робити цього дня

Введення у храм Пресвятої Богородиці – велике християнське свято. Інші назви – Введення в Храм Пресвятої Діви Марії, Третя Пречиста.

21 листопада свято відзначає католицька церква, православна – 4 грудня. OBOZREVATEL нагадає своїм читачам про історію, традиції і заборони цього дня.

Введення у Храм Пресвятої Богородиці: історія свята

фото: 24tv.ua

Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці має за основу перекази про те, що батьки Пресвятої Діви Марії святий Іоаким і свята Анна, дотримуючи обітницю присвятити свою дитину Богові, у віці трьох років привели доньку до Єрусалимського храму.

Справа в тому, що батьки Марії довго не могли мати дітей, тому обіцяли Богу, що коли диво станеться, – вони віддадуть дитину йому на услужіння. У трирічному віці Марії батьки дотримали слово і привели дівчинку до храму в Єрусалим.

фото: "Правмір"

Йти довелося три дні. Марія сама піднялася до храму по п'ятнадцяти сходинках, а потім первосвященик відвів дівчинку до Святая Святих, куди звичайні люди не допускалися. Марія залишилася в храмі допомагати, а її батьки повернулися додому.

У багатьох писаннях говориться про те, що Пресвята Діва Марія з самого дитинства служила Самому Богу, а охороняв її Архангел Гавриїл.

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Введення у Храм Пресвятої Богородиці: традиції

У день Введення в Храм Пресвятої Богородиці всі православні віряни намагаються потрапити вранці до храму.

фото: pixabay.com

Також у це свято в народі, незважаючи на пост, традиційно влаштовували розкішні ярмарки, а також починали катання на санках. Цього дня також дозволялося випити трохи церковного вина, з'їсти трохи риби і соняшникової олії.

фото: "Правмір"

Рибалки цього дня поспішали зробити останню риболовлю, бо вважалося, що коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною.

Введення у Храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити

У день Введення у храм Пресвятої Богородиці не можна сильно веселитися – церква не вітає цього.

Також під забороною важка робота – не можна прибирати, прати, шити.

фото: "Азбука віри"

Крім того, в це свято не можна відмовляти в милостині нужденним.

Також цього категорично забороняється вступати в шлюб – цього не можна робити протягом усього Різдвяного посту, але в день Введення у храм Пресвятої Богородиці – особливо. Хрещення дітей в цей день дозволено.

Введення в Храм Пресвятої Діви Марії: прикмети

фото: pixabay.com

Якщо в день Введення у храм Пресвятої Богородиці буде морозно, то зима буде м'якою. І навпаки: якщо в свято ще тепло, то зима буде лютою.

До Введення в Храм Пресвятої Діви Марії часто річки вже сковував перший лід.

Вважалося, що до цього дня ходити льодом небезпечно, а ось після лід вже стає досить міцним.

Вважалося, що цього дня вода стає приворотною, тому дівчата давали напитися хлопцям, які їм подобалися.

Вважалося, що з настанням свята зима приходить на землю і остаточно набуває своїх прав.

У цей день наші пращури ходили в гості. Якщо першою зайде жінка – до невдачі, а ось чоловіки обіцяли господарям дому багатство і сите життя.

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