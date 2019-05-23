ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

Вознесіння Господнє-2019: традиції і що не можна робити 6 червня

3.7тЧитати матеріал російською

6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

Тоді ж до присутніх з'явилися два ангели і проголосили, що Христос через час так само знову прийде на землю, щоб судити живих і мертвих. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що не можна робити в це свято.

Вознесіння Господнє-2019: традиції і що не можна робити 6 червня
Новини
Трійця 2019: коли відзначають в Україні і чи буде вихідний

Вознесіння - свято з "плаваючою" датою, яка залежить від Пасхи, випадає на 40-й день після Світлої неділі і завжди припадає на четвер. У 2019 православний Великдень відзначили 28 квітня, відповідно, Вознесіння буде 6 червня.

Вознесіння Господнє-2019: традиції і що не можна робити 6 червня

Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день

  • Не можна робити прибирання по будинку і іншу роботу. Цей день краще провести в тихому сімейному колі.

  • У Вознесіння потрібно дотримуватися в душі мир і спокій. Варто не сваритися з близькими.

Вознесіння Господнє-2019: традиції і що не можна робити 6 червня

  • У цей день не можна вимовляти фразу "Христос Воскрес", оскільки в Вознесіння з храмів виносять Плащаницю.

  • У Вознесіння Господнє не можна думати про погане. Замість цього радять згадати померлих родичів.

  • За старих часів заборонялося плювати і кидати сміття на вулиці, оскільки "можна потрапити в Христа, який приходить в будинку під виглядом жебраків".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочивати українці в 2019 році.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки