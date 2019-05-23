Вознесіння Господнє-2019: традиції і що не можна робити 6 червня

6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

Тоді ж до присутніх з'явилися два ангели і проголосили, що Христос через час так само знову прийде на землю, щоб судити живих і мертвих. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що не можна робити в це свято.

Вознесіння - свято з "плаваючою" датою, яка залежить від Пасхи, випадає на 40-й день після Світлої неділі і завжди припадає на четвер. У 2019 православний Великдень відзначили 28 квітня, відповідно, Вознесіння буде 6 червня.

Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день

Не можна робити прибирання по будинку і іншу роботу. Цей день краще провести в тихому сімейному колі.

У Вознесіння потрібно дотримуватися в душі мир і спокій. Варто не сваритися з близькими.

У цей день не можна вимовляти фразу "Христос Воскрес", оскільки в Вознесіння з храмів виносять Плащаницю.

У Вознесіння Господнє не можна думати про погане. Замість цього радять згадати померлих родичів.

За старих часів заборонялося плювати і кидати сміття на вулиці, оскільки "можна потрапити в Христа, який приходить в будинку під виглядом жебраків".

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