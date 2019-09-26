Воздвиження Хреста Господнього: чому на свято заборонено ходити в ліс

У п'ятницю, 27 вересня, православні християни відзначатимуть одне з двонадесятих свят – Воздвиження Чесного Хреста Господнього (Хрестовоздвиження). У народній традиції цей день є уособленням вічної боротьби добра і зла.

Напередодні свята OBOZREVATEL підготував матеріал про історію, традиції та народні вірування цього дня.

На свято Чесного Хреста не можна ходити в ліс

Воздвиження Чесного Хреста Господнього: історія свята

Воздвиження, Хрестовоздвиження, Чесного Хреста, Воздвиження Хреста Господнього – свято 27 вересня має безліч назв.

В основі ж цього дня лежать дві історичні події – знайдення у 4-му столітті Хреста, на якому розіп'яли Ісуса, та його повернення до Єрусалима в 7-му столітті.

Хрест, на якому приймав муки Христос, став символом перемоги життя над смертю і всеосяжної любові. А саме свято Чесного Хреста – це день, коли християни прославляють добровільну жертву Господа заради спасіння всього людства.

Народні традиції та вірування на Воздвиження

Традиційно на свято 27 вересня дотримуються суворого посту. Так християни висловлюють шану Ісусу за його страждання і смерть на Христі. В народі ж навіть існує прислів'я: "Хто на Воздвиження постить, тому Господь сім Гріхів простить".

Наші предки вірили, що цього дня не слід ходити до лісу, адже саме на Чесного Хреста закривається земля. Це означає, що змії, вужі та інші плазуни ховаються в землю, де залишатимуться аж до Благовіщення. Крім того, на свято у сплячку залягають ведмеді.

Останні перелітні птахи відправляються на зимівлю саме 27 вересня. Побачивши в цей день птахів, які летять у вирій, треба загадати заповітне бажання – воно неодмінно збудеться.

Прикмети на Воздвиження

За народним повір'ям, на Чесного Хреста осінь до зими наближається. Зазвичай, після свята ранки стають холоднішими. Саме тому селяни до 27 вересня намагалися зібрати з полів овочі, аби ранкові заморозки не пошкодили врожай.

Спостерігаючи за погодою цього дня можна зрозуміти: варто ще сподіватися на осіннє тепло чи слід уже чекати холодів найближчим часом.

Якщо журавлі на свято летять високо й повільно – залишок осені буде теплим.

Якщо ввечері 27 вересня навколо місяця видно червоний ореол – погода найближчим часом буде ясною і сухою.

Гуси високо летять – навесні буде велика повінь.

Якщо на Воздвиження дме холодний вітер – літо буде теплим.

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