Воздвиження 2020: що обов'язково потрібно зробити в свято

Воздвиження Хреста Господнього відзначається 27 вересня. Це свято присвячене двом подіям: набуттю Хреста, на якому було розп'ято Спасителя, і поверненню святині з полону в Персії.

OBOZREVATEL розповідає, яких традицій віряни дотримуються в цей день.

Воздвиження 2020: що потрібно зробити

Відвідати церкву. У ніч на 27 вересня в храмах проводиться всенічне бдіння, потрапити на яке намагаються все віряни.

Подякувати Богові за порятунок. Також можна попросити про здоров'я для себе і близьких.

Дотримуватися суворого посту – не можна їсти м'ясо, рибу, молоко, яйця і страви з них, навіть якщо свято припадає на неділю.

Подарувати дитині хрестик. Вважається, що золотий або срібний хрестик, куплений на Воздвиження, буде оберігати свого власника, навіть якщо той залишить його вдома.

Очистити дім: свічками, купленими в церкві, хрестять кути, читаючи молитву "Отче наш". Також хрести малюють крейдою на дверях і в кутах. З давніх-давен вважалося, що встановлений або намальований на Воздвиження хрест оберігатиме оселю від неприємностей.

Завершити роботи на землі. Воздвиження вважалося днем останньої зустрічі осені, тому до 27 вересня традиційно закінчували прибирання в городах і вкривали рослини для захисту від морозів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього, а також як варто молитися в свято.