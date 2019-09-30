Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки

30 вересня в Україні відзначають свято – День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.
У це свято прийнято просити один в одного пробачення та молитися святим, а також робити приємне представницям цих імен. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як можна привітати жінок з днем ангела.
Віра, Надія, Любов – привітання у віршах
Ангели нехай від вас
відведуть негоди,
Я бажаю миру вам,
Щастя і свободи!
Нехай радість вам приносять знов і знов
Надія, Віра і Софія, і Любов!
***
Віра людей від нещастя рятує,
Любов, мов на крилах, летить і вирує,
Надія нам душу завжди зберігає,
А мати Софія всіх нас захищає,
Зі святом святим від душі я вітаю
І всім вам блаженства і миру бажаю!
***
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
Віра, Надія, Любов – привітання в прозі
Сьогодні іменини у чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви як символ цнотливості, тепла й жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів та поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ані на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.
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Всіх, хто носить чудові імена Віра, Надія, Любов та Софія поспішаємо привітати з Днем Ангела, бажаємо міцного здоров'я, спокійного серця, миру в душі і будинку, теплої дружньої компанії та гарного сонячного дня. Будьте щасливі!
Віра, Надія, Любов – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, також цього дня відзначаються кілька свят в Україні і міжнародні події.
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