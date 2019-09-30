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30 вересня • оновлено в 07:48
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Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки

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30 вересня в Україні відзначають свято – День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

У це свято прийнято просити один в одного пробачення та молитися святим, а також робити приємне представницям цих імен. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як можна привітати жінок з днем ангела.

Віра, Надія, Любов – привітання у віршах

Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки

Ангели нехай від вас

відведуть негоди,

Я бажаю миру вам,

Щастя і свободи!

Нехай радість вам приносять знов і знов

Надія, Віра і Софія, і Любов!

***

Віра людей від нещастя рятує,

Любов, мов на крилах, летить і вирує,

Надія нам душу завжди зберігає,

А мати Софія всіх нас захищає,

Зі святом святим від душі я вітаю

І всім вам блаженства і миру бажаю!

***

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Віра, Надія, Любов – привітання в прозі

Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки

Сьогодні іменини у чудових жінок – Віри, Надії, Любові та Софії. Ви як символ цнотливості, тепла й жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів та поневірянь. Віра в диво осяває ваш шлях добрими вчинками, надія в серці не тьмяніє ані на мить, а любов буде відданою супутницею протягом усього життя.

***

Всіх, хто носить чудові імена Віра, Надія, Любов та Софія поспішаємо привітати з Днем Ангела, бажаємо міцного здоров'я, спокійного серця, миру в душі і будинку, теплої дружньої компанії та гарного сонячного дня. Будьте щасливі!

Віра, Надія, Любов – листівки

Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки
Віра, Надія, Любов: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, також цього дня відзначаються кілька свят в Україні і міжнародні події.

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