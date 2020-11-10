Вихідні в грудні 2020: скільки будуть відпочивати в Україні

У грудні 2020 року в Україні відзначається державне свято – католицьке Різдво, у зв'язку з чим на українців чекає додатковий вихідний день.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, коли та скільки будуть відпочивати в нашій країні в перший місяць зими.

Так, у грудні 2020 року в Україні всього буде 22 робочих і дев'ять вихідних днів.

Католицьке Різдво, яке відзначається щорічно 25 грудня, 2020 року припадає на п'ятницю – цей день буде неробочим.

Таким чином, українців чекають три вихідні поспіль – 25, 26 і 27 грудня.

Робочий день 24 грудня водночас рекомендовано скоротити на 1 годину. Також скороченим буде робочий день напередодні Нового року – 31 грудня.

Крім того, в грудні в Україні відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая та інші, у зв'язку з якими не передбачено додаткових вихідних.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних в Україні буде на Новий рік і Різдво: українців очікують тривалі вихідні.