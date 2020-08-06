Вихідні дні у вересні 2020 в Україні: скільки будемо відпочивати

На вересень 2020 року припадає вісім календарних вихідних днів. Фото: Pixabay

У вересні 2020 року українців чекають вісім вихідних днів. При цьому додаткових вихідних, пов'язаних зі святами, не передбачено.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, коли та скільки будуть відпочивати в Україні в перший місяць осені.

Так, на вересень 2020 року припадає вісім календарних вихідних днів. Це суботи та неділі 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 вересня.

У перший місяць осені традиційно відзначаються такі великі церковні свята, як Усікновення глави Іоанна Предтечі, або Головосік (понеділок, 11 вересня), а також Різдво Пресвятої Богородиці (21-ше, понеділок), однак додаткових вихідних на ці дати не передбачено.

Вихідні дні у вересні 2020 року Фото: buhoblik.org.ua

Також у вересні святкуються День знань, Міжнародний день перекладача, День програміста, Всесвітній день туризму та інші свята.

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