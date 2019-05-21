Весняний Миколай 2019: як відзначати і що не можна робити в свято 22 травня

22 травня православні християни шанують святого Миколая і відзначають свято Миколая Чудотворця.

Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня - День святого Миколая, а 22 травня - Миколи Весняного. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що можна і не можна робити в цей день.

Укрінформ

Святий Миколай помер 19 грудня (за Григоріанським календарем - 6 грудня) в період між 343-м і 352-м роками. Його поховали в Соборному храмі в місті Мири Лікійські. Після смерті його тіло стало мироточити - з нього виходило пахуче масло, яке виліковувало хворих і допомагало людям.

УНІАН

Після того, як на місто почали нападати мусульмани, які хотіли знищити мощі Святого Миколая, щоб християни не користувалися їх цілющими властивостями, віруючі таємно вивезли мощі святого в місто Барі на березі Адріатичного моря. Саме тому зараз Святого Миколая шанують два рази в рік: у день його смерті - 19 грудня (6 грудня) і в день його перепоховання - 22 травня.

Ноїв ковчег

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров'я. Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.

Що не можна робити в День Миколи Весняного

Заборонено відмовляти в допомозі нужденним, інакше на 7 років у будинку оселиться бідність. На святого Миколая не можна стригтися і навіть брати в руки ножиці.

Вітебський Кур'єр

Народні прикмети

Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.

Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.

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