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Весняний Миколай 2019: як відзначати і що не можна робити в свято 22 травня

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22 травня православні християни шанують святого Миколая і відзначають свято Миколая Чудотворця.

Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня - День святого Миколая, а 22 травня - Миколи Весняного. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що можна і не можна робити в цей день.

Весняний Миколай 2019: як відзначати і що не можна робити в свято 22 травня

Укрінформ

Новини
Трійця 2019: коли відзначають в Україні і чи буде вихідний

Святий Миколай помер 19 грудня (за Григоріанським календарем - 6 грудня) в період між 343-м і 352-м роками. Його поховали в Соборному храмі в місті Мири Лікійські. Після смерті його тіло стало мироточити - з нього виходило пахуче масло, яке виліковувало хворих і допомагало людям.

Весняний Миколай 2019: як відзначати і що не можна робити в свято 22 травня

УНІАН

Після того, як на місто почали нападати мусульмани, які хотіли знищити мощі Святого Миколая, щоб християни не користувалися їх цілющими властивостями, віруючі таємно вивезли мощі святого в місто Барі на березі Адріатичного моря. Саме тому зараз Святого Миколая шанують два рази в рік: у день його смерті - 19 грудня (6 грудня) і в день його перепоховання - 22 травня.

Весняний Миколай 2019: як відзначати і що не можна робити в свято 22 травня

Ноїв ковчег

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров'я. Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.

Що не можна робити в День Миколи Весняного

Заборонено відмовляти в допомозі нужденним, інакше на 7 років у будинку оселиться бідність. На святого Миколая не можна стригтися і навіть брати в руки ножиці.

Весняний Миколай 2019: як відзначати і що не можна робити в свято 22 травня

Вітебський Кур'єр

Народні прикмети

  • Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.

  • Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

  • Вільха зацвіла – пора гречку сіяти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки відпочивати українці в 2019 році.

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Готик Анна
Готик Анна
Дай всем УКРАИНЦАМ, святой НИКОЛАЙ, здоровья и мира!
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Луговской Николай
Луговской Николай
Моли Бога о нас,Святой Николае-Чудотворец!!!
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