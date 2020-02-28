Великий піст 2020: календар харчування, меню по днях тижня

Найсуворіший піст року – Великий піст – у 2020-му почнеться в понеділок 2 березня і завершиться в суботу 18 квітня.

Протягом семи тижнів до Великодня християнам бажано утримуватися від продуктів тваринного походження: м'яса, риби, яєць, молока. Дітям, вагітним жінкам, хворим людям і мандрівникам церква дозволяє не поститися. OBOZREVATEL підготував для своїх читачів меню у Великодній пост 2020 по днях.

Великий піст Pinterest

Так, Великодній піст складається з Чотиридесятниці, що триває 40 днів, і тижня перед самою Пасхою – Страсної седмиці.

Чотиридесятниця була встановлена на честь 40-денного посту Ісуса Христа, а Страсна седмиця – в пам'ять про останні дні життя на землі і страждання Спасителя. Таким чином, весь Великий піст триває 48 днів.

Великий піст Pinterest

Меню по днях у Великий піст 2020:

За церковними канонами Великий піст передбачає суворе утримання від їжі.

Так, особливо суворого посту тримають у першу й останню (Страсну седмицю) тижні.

При цьому їсти скоромне – продукти тваринного походження – повністю забороняється.

У будні їдять один раз на день – ввечері. У вихідні, суботу та неділю, два рази на день – в обід і ввечері.

Великий піст Pinterest

У понеділок, середу і п'ятницю у Великодній пост їдять холодну їжу без масла, у вівторок і четвер – гарячу також без масла.

У суботу та неділю дозволяється в їжу рослинне масло і трохи вина (крім Страсної суботи). Варто зауважити, що у Велику суботу багато віруючих взагалі відмовляються від їжі до настання Великодня.

Відзначимо, строго слідувати цим правилам повинні священнослужителі, монахи і послушники.

Великий піст 2020: меню по днях Pinterest

Звичайним же людям достатньо дотримуватися пісного меню, і пам'ятати, що головна мета Великого посту – не в обмеженні в їжі, а в тому, щоб через стриманість душі й тіла, через молитву і покаяння змінити своє духовне життя на краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі корисні каші для схуднення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram