Великий піст-2019: кому не можна постувати

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, кому можна не дотримуватися Великого посту.

"Очевидно, що не всі й не однаковою мірою можуть постити: хтось обтяжений хворобою або важкою працею, хтось залежить у їжі від зовнішніх обставин, не маючи вибору, що буде поставлене на стіл. Низка об'єктивних причин дають привід для послаблення суворих правил постового харчування", — написав митрополит на сторінці Православної церкви України у Facebook.

Митрополит Епіфаній Фото: radiosvoboda.org

Також він додав, що попри такі обставини, краще не відмовлятися зовсім від постування.

"Потрібно разом зі своїм духівником, із парафіяльним священиком порадитися і знайти такий спосіб виконання постових правил, який, із одного боку, буде відрізняти час святої Чотиридесятниці від звичайних днів, а з іншого — не завдаватиме шкоди здоров'ю", — зазначив Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився про те, чому не можна їсти м'ясо під час Великого посту.

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